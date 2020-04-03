【新冠肺炎】鍾南山憂美國疫情變全球問題：籲美採取更強力舉措

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續。4月2日，中國工程院院士鍾南山在「新冠疫情防控經驗國際分享會暨健康中國國際公共衛生管理培訓項目啟動會」的網絡直播中，面對美國專家坦言，美國每天都有1萬餘例檢測出陽性的確診患者，必須要開始採取更激烈的舉措了。 他表示：「我現在擔心美國的疫情發展趨勢，如果美國疫情更嚴重那將變成全球問題。」他呼籲美國聯邦政府要採取更強有力的舉措。

美國約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）發布的即時統計數據顯示，由香港時間4月2日下午6時24分至4月3日上午6時21分，全球新冠肺炎確診病例達到1011490宗，死亡病例達到52863宗；其中，美國確診病例已經達到242192宗，死亡案例達到5926宗，連續多日，每日新增確診病例在萬宗以上。

在本次活動的交流環節，來自中、美、德、韓、日的專家共同探討了防控新冠肺炎的經驗和可能的有效舉措。

3月28日，醫護人員將病人送往美國紐約布魯克林一家醫院的急診室。（新華社）

鍾南山敦促美國方面：「聯邦政府要採取更強有力的舉措，這是我的觀點。」

鍾南山表示，他注意到這幾天美國病人數量的大幅增加，這表明美國現在已經開始大規模篩查的工作。

「美國的篩查手段也是非常先進的，在美國，一個病人篩查出結果花費的時間大概15-20分鐘。在中國目前需要一個半小時。」 鍾南山說，美國有這樣的機器，大通量地進行檢測，快速提取RNA並短時間出結果，這個非常好，能夠幫助很快找到、追蹤到感染的病人。

對戰新冠病毒，追蹤不是目的。鍾南山說，如何把患者隔離開，避免繼續傳播是必要的。這就是不僅要追蹤到患者還是控制增量。

據瞭解，美國對輕症患者並不實施強行隔離等手段。重追蹤輕隔離使得美國感染人數急劇增加。

（澎湃新聞）