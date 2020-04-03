【瑞幸咖啡造假】中證監發聲明強烈譴責　將依法核查打擊證券欺詐

在美國納斯達克上市的中國概念股「瑞幸咖啡」周四（2日）晚發公告，指從2019年第二季度到第四季度期間有偽造交易行為，涉及銷售總金額約為22億元（人民幣．下同）。消息公布後，瑞幸咖啡的股價應聲暴跌近80%，公司市值一夜之間蒸發超過50億美元。 對於瑞幸咖啡的情況，中國證監會在周五發聲明，指高度關注事件，並對其財務造假的行為表示強烈譴責。

在中國擁有近5000間市的瑞幸咖啡，去年5月在美國上市，結果不足一年後就爆出財務造假醜聞。（資料圖片）

中證監的聲明指，不管在何地上市，上市公司都應當嚴格遵守相關市場的法律和規則，真實準確完整地履行訊息披露義務。聲明強調，中國證監會將按照國際證券監管合作的有關安排，依法對相關情況進行核查，堅決打擊證券欺詐行為，切實保護投資者權益。

事實上，雖然瑞幸咖啡雖然是在美國上市，但不代表不會在中國被懲罰。中國自3月1日起實施的新版《證券法》列明「在中華人民共和國境外的證券發行和交易活動，擾亂中華人民共和國境內市場秩序，損害境內投資者合法權益的，依照本法有關規定處理並追究法律責任」。有大型律師事務所證券類業務律師受訪時亦稱，根據新《證券法》的精神，如果境內投資者有參與瑞幸咖啡的投資，並受其誤導導致損失，瑞幸咖啡是有可能要因此被追究法律責任，「不過在現實操作中，也要觀察投資者如何取證，具體由哪個監管部門進行執行，以及執法效率如何。」

（綜合報道）