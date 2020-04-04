【封殺華為】美國擬升級限制　華為：潘多拉盒子一旦打開害人害己

據路透社報消息，近日，美國政府多部門擬對華為採取新限制措施，使用美國晶片製造設備的外國公司必須先獲得美國許可才能向華為供應某些晶片。在這一規則下，即使晶片不是美國開發設計，但只要外國生產線的某個環節哪怕僅使用了一台美國設備，則生產的晶片也要先經過美國政府的批准。 華為方面稱這是打開潘多拉盒子，強調美國對華為的打壓已經超出了正常的貿易和技術鬥爭的維度，新的限制措施不僅損害全球產業鏈，更會傷及美國企業，最終害人害己。

早前，《華爾街日報》引述華為副董事長徐直軍稱，對於美國升級限制，「我想，中國政府不會讓華為任人宰割，或者對華為置之不理。相信中國政府也會採取一些反制措施。」徐直軍表示，他認為，如果美國像媒體所說的計劃切斷華為與台灣一家主要晶片供應商的聯繫，中國政府將以限制在華運營的美國公司作為回應。

2019年9月10日，在匈牙利布達佩斯舉行的國際電信聯盟2019年世界電信展上，人們在華為公司的展廳參觀。（資料圖片）

對於美國研究生及對華為的出口限制，內地學者亦表示不滿。清華大學微納電子學系主任魏少軍稱，如果美國這一限制措施真的實施了，勢必引發全球混亂。

他指出，首先，作為全球化最徹底的半導體產業，晶片產品包含多個國家和地區的共同努力，限制任何使用美國技術的晶片產品向華為銷售，也就意味著剝奪了價值鏈上眾多參與者從華為獲取回報的權利，必然引發眾怒。其次，如果一個國家以政府的力量來扼殺另一個國家的一個企業，顯然也給了該企業所在國政府以反制的理由，強詞奪理最終害人害己。再次，全球化已經讓各方的利益交織在一起，兩國之間的爭鬥只會是兩敗俱傷，為他人作嫁衣裳。

中國社會科學院美國所學者、國際問題專家張國慶則強調，美國的新限制措施不僅會導致全球產業鏈受到影響，削弱其他企業的信心，長期來看更會從根本上動搖美國的國際地位。他又稱，中方有能力進行反制，蘋果或其他晶片公司可能會受到影響，但中方不會主動使用這些手段，更不會傷及無辜。

（央視新聞）