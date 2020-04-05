【新冠肺炎】疫情下境外賭場停業　雲南抓獲49名偷渡回國賭客

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，在雲南中緬邊境時有中國民眾非法出境參與賭博。近期一些境外賭場受疫情影響而宣告停業，有49名中國賭客偷渡回國。不過，由於中國為防範境外輸入病例而加強了邊境查緝，他們在偷渡後返鄉途中被全員抓獲。

雲南德宏邊境管理支隊今天（5日）對外通報稱，聯合公安成功偵破一宗特大偷越國邊境案件，查獲涉嫌偷越國邊境的違法疑犯49人，抓獲涉嫌組織他人偷越國邊境的5名「蛇頭」，成功斬斷一條內外通聯的偷渡通道。

非法偷越國境的49人及5名「蛇頭」被抓。（德宏邊境管理支隊）

據介紹，雲南德宏傣族景頗族自治州地處滇西邊陲，國境線長503.8公里，邊境無天然屏障，多以竹籬、村道、水溝、土埂為界，非法便道、渡口、小路眾多，邊境轄區管控任務繁重艱巨。為深入貫徹落實「外防輸入、內防反彈」 防控策略和嚴打整治跨境違法犯罪活動，該支隊聯合當地衛健、公安等部門在邊境一、二線設立50多個聯合武裝查緝點。

3月30日，德宏邊境管理支隊和公安機關聯合組成的武裝查緝點警員，在依法對一輛客運大巴車進行重點檢查時，當場從該車上查獲涉嫌偷越國（邊）境的違法疑犯49人。

由於案情重大，警方和邊境管理大隊組成專案組，組織精幹警力開展案件偵破工作，通過晝夜奮戰、案件攻堅，一舉將以鄭某某為首，吳某雲、吳某挺、陳某、徐某某為骨幹成員，負責招募、組織、運送外省籍人員非法出境，赴境外參賭的組織、運送他人偷越國（邊）境的犯罪團夥成員全部抓獲。

經查，因受疫情影響，境外賭場相繼關停，鄭某和其它骨幹成員組織49名賭客趁夜色從邊境便道非法偷越國邊境，隨後在安排黑車組織返鄉途中被警員查獲。

（澎湃新聞）