新冠肺炎｜廣東增5宗本土病例含兩名幼童　均為境外輸入關聯病例

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，內地昨日（4日）新增5宗本土病例，均來自廣東。 廣東公布5宗本土病例的詳情，分別廣州3宗，揭陽2宗，均為境外輸入關聯病例。

廣東公布5宗本土病例的詳情，分別廣州3宗，揭陽2宗，均為境外輸入關聯病例。圖為廣州白雲機場東客運站旅客轉運集散區。（中新社）

廣州新增3宗境外輸入關聯病例，第一宗為一名廣東籍52歲女子，廣州居住地在越秀區礦泉街，為近日一宗外籍輸入確診病例的密切接觸者。第二宗為一名廣東籍27歲女子，廣州居住地在越秀區朝陽大街，為近日一宗外籍輸入確診病例的密切接觸者。第三宗為一名尼日利亞籍46歲男子，廣州居住地在白雲區白雲湖街，為近日一宗尼日利亞輸入確診病例的密切接觸者。

此外，廣州昨日還新增境外輸入病例2宗（美國1宗、加拿大1宗）。

揭陽新增2宗境外輸入關聯病例，第一宗為一名8歲女童，為廣州市新冠肺炎境外輸入關聯病例莊某（4月2日確診）的女兒，常住廣州市礦泉街瑤台向陽大街，其母經營的美食店顧客多為外籍入境人員。

第二宗病例為一名3歲男童，現居住在惠來縣溪西鎮西尉村。3月31日後，該男童每天均與第一宗病例（上述8歲女童）共同生活。

（綜合報道）