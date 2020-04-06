【新冠肺炎】崔天凱籲中美共克時艱：現在不是相互指責的時刻

新型冠狀病毒肺炎疫情全球大流行，美國確診人數已增至超過33萬。中國駐美大使崔天凱在《紐約時報》發文「同舟共濟定克時艱」，呼籲中美共克時艱、團結抗疫，他又強調，現在不是相互指責的時刻。

崔天凱表示，應對把別國或別的種族當成替罪羊的愚蠢言行說不。（資料圖片）

崔天凱在文中寫道，此次疫情席捲全球，帶來巨大挑戰，其影響不分國界和種族。不久前，中國也遭受疫情的迎頭痛擊，因此對美國人民的苦痛感同身受。在最困難的時候，世界各地的朋友給中方慰藉和幫助，其中很多是美國人，很多是紐約人。現在中方也願真誠回報他們的善意，與他們共渡難關。

他表示，圍繞疫情中美兩國間有一些不和諧的聲音。但現在不是相互指責的時刻，現在需要團結合作、互幫互助。因此，中國已派出上百名醫療專家馳援他國，向多國捐助檢測盒、口罩和檢測儀器。國家主席習近平應約同特朗普總統通話，強調中美應該團結抗疫，並承諾提供力所能及的支持。

對把別國或別的種族當成替罪羊的愚蠢言行說不

崔天凱強調，中方始終負責任地通報疫情信息，建立新冠肺炎疫情網上知識中心面向所有國家開放。中美兩國衛生部門和防控專家也一直保持著密切溝通。

他表示，此時此刻團結至關重要。要保持清醒、明辨是非，對那些企圖煽動種族主義和歧視仇外、把別國或別的種族當成替罪羊的愚蠢言行說不。因為這樣的言行不僅會嚴重破壞當前合作抗疫的努力，也將埋下猜疑甚至對抗的禍根，將人民拖入險境，甚至殃及全球。

中美應引領治療技術和疫苗研發國際合作

崔天凱續指，作為世界最大的兩個經濟體，中美應該引領治療技術和疫苗研發國際攻關合作，充分探討治療藥物技術共享，聯手幫助缺乏醫療條件的國家，推動完善全球衛生治理。此外，還要加強宏觀經濟政策協調，穩市場、保增長、保民生，確保全球產業鍊和供應鏈開放、穩定、安全。