【新冠肺炎】駐美大使崔天凱：病毒來自美軍的說法「瘋狂」

新冠肺炎疫情全球大流行，中美兩國近日亦就病毒來源大打「口水戰」，甚至出現「病毒來自美軍」的說法。對此，中國駐美國大使崔天凱上月表示，有關言論「瘋狂」。他上周接受傳媒採訪時，亦重申這是他的一貫立場。崔天凱指出，揭開病毒的來源，是科學家要做的工作，而不是由外交官或者記者來進行揣測的。

崔天凱上周二（17日）接受AXIOS和HBO聯合節目的採訪，就新冠肺炎疫情等問題發表看法。對於早前傳出「病毒來自美國軍方實驗室」的言論，他曾於2月9日在電視節目中稱這樣的「瘋狂謠言」十分危險。他在這次採訪中重申，這是他的一貫立場，當時這樣認為，現在依然這樣認為。

他表示，對於病毒來源，最終要找到答案，但這是科學家要做的工作，而不是由外交官或者記者來進行揣測的，因為這樣的臆測對任何人都沒有好處，而且非常有害。「為什麽不讓我們的科學家來完成他們的專業工作、並最終告訴我們答案呢？」

被問及中國外交部發言人趙立堅散播病毒來源於美國實驗室的陰謀論，崔天凱向主持人表示，「也許你可以去問他。」他又指，自己代表的是中國國家元首和中國政府，不是某個具體個人。他無法也沒有責任解釋所有人的觀點。

美國總統特朗普將病毒稱為「中國病毒」。（資料圖片）

對於美國總統特朗普將病毒稱為「中國病毒」，崔天凱指，世衛組織為疾病命名有規則，要避免污名化，希望大家都能遵守。

他又稱，中國並沒有驅逐《紐約時報》等美國傳媒記者，只是終止他們的記者證，而且不是所有記者受到影響，這些傳媒仍然有員工留在中國工作。最重要的是，中方採取的行動是對美國政府針對中國記者實施措施的回應。某種意義上說，不得不這麽做。