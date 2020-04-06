新冠肺炎｜抗疫郵票發行突叫停　網民：設計或存5大「政治錯誤」

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續。中國郵政4日宣布，緊急叫停「眾志成城 抗擊疫情」特別版郵票，具體日期另行通告。有網民指出，是因為郵票設計出現如將「眾」字切成一半、黃鶴樓圖案呼應武漢等「政治錯誤」，決定回收重新設計，原定7日計劃發行1250萬套的郵票也要全部銷毀。

中國郵政日前宣布「定於4月7日特別發行《眾志成城抗擊疫情》郵票1套2枚」，面值均為1.2元（人民幣，下同），不過4月4日又發布「關於調整《眾志成城 抗擊疫情》特別發行郵票發行日期的通告」，通告指出：「接上級部門通知，原計劃於2020年4月7日特別發行的《眾志成城抗擊疫情》郵票，發行日期將進行調整，具體日期另行通告。」

對於郵票為何延期發行，有內地網民認為，可能是犯了5個「政治錯誤」。一、兩張郵票撕開時，「众」字（眾的簡體字）被「一分為二」；二、「眾」字下方的新型冠狀病毒畫得不對；三、郵票右邊有黃鶴樓，容易令人認為病毒來自武漢，給國內外敵對勢力提供口實；四、使用中共黨旗，沒有五星紅旗；五、郵票沒有出現「COVID-19」的正式國際名稱。

網民：可能漲到天價

雖然這套郵票還未正式發行，但網上已開始炒作據稱是提前流出的郵票，但真偽不明，淘寶上一套售價超過7000元（人民幣，下同）。有網民分析，如果郵票圖案真有調整，流出的「絕版」郵票可能漲到天價。有網民還寫道：「30年後的『全國山河一片紅』來了，現在誰能搞到這張（郵）票，估計到時候能換套房。」

文革時期的「大一片紅」郵票設計，遭當時國務院總理周恩來批評不應「貪大求全」而不獲發行，後來設計的「小一片紅」亦因中國地圖邊界不準確，發行後即被回收。兩者及後都成為極具收藏價值的名票，中國嘉德2018年秋季拍賣會上，一張「大一片紅」郵票更拍得1380萬元天價，刷新中國郵票的世界紀錄，一舉躋身世界最貴郵票之列。

（綜合報道）