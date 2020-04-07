新冠肺炎｜援鄂醫護張靜靜心臟驟停離世　丈夫援非未見最後一面

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，山東省首批援鄂醫療隊員、齊魯醫院呼吸與危重症醫學科主管護師張靜靜日前突發心臟驟停，於周一（6日）晚上搶救無效，宣布臨床死亡。湖北省衛生健康委周二（７日）發布消息稱，對張靜靜離世表示深切哀悼，並向其家屬表示慰問。 據悉，張靜靜的丈夫韓文濤正在援助非洲，未能見妻子最後一面，他此前曾求助使領館請求盡快回國。

鄂醫療隊員、齊魯醫院呼吸與危重症醫學科主管護師張靜靜於4月6日晚上離世。（網上圖片）

綜合內媒報道，張靜靜於1月26日凌晨2時30分隨山東醫療隊抵達湖北，完成援鄂任務後於3月21日隨隊離鄂返回濟南。4月4日下午17時，張靜靜按規定的集中隔離醫學觀察14天期滿。

張靜靜期間三次核酸檢測均為陰性，原計劃在4月5日上午返家休息，當早上7時卻突發心臟驟停。4月6日晚上，山東大學齊魯醫院發布訃告稱，張靜靜經醫院組織全院專家力量、動用全部可能手段全力救治無效，於18時58分逝世。

張靜靜丈夫曾在朋友圈向外界求助，希望能盡快從非洲回國照顧妻子。（網上圖片）

張靜靜去世當日，其丈夫韓文濤表示，因疫情原因，身在非洲塞拉利昂的他無法回國，希望外界能幫忙協調讓其盡快回國見到妻子。他還通過個人微博與微信朋友圈求助稱，其在孩子剛滿6個月時援非，如今孩子剛滿5歲。

另據中國駐塞拉利昂大使館一名工作人員透露，韓文濤曾在4月5日曾尋求大使館領事部求助，但新冠肺炎疫情爆發後，目前塞拉利昂全國已停航，包括到鄰國畿內亞或利比里亞的飛機都沒有了。張靜靜去世後，大使館一名負責人表示，再次接到韓文濤打來的電話，正在緊急處理此事。

據悉，張靜靜在援鄂期間，韓文濤曾給她寫信稱，「2020年1月25號注定成為我們人生中值得永遠記住的日子。那天你留下一句話：國家困難面前總得有人站出來。面對前方未知的風險，響應國家號召，毅然踏上了支援湖北抗疫一線的征程。遠在大洋彼岸的我，雖有萬分的擔心與不舍，但更多的是為自己擁有如此大愛的妻子而自豪！」

張靜靜援鄂期間，其丈夫曾給她寫過一封信稱，孩子會為有這樣偉大的媽媽而驕傲。（網上圖片）

在此次對湖北的援助中，山東省先後派5批醫療隊共計610人援助黃岡，歷時近2個月，共救治患者726人，其中重症患者151人，危重症患者27人。3月18日，黃岡市「四類」人員實現清零。