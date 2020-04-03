【新冠肺炎．有片】內蒙古醫院傳統禮迎援鄂護士：獻哈達，敬馬奶

內地新型冠狀病毒肺炎疫情漸見緩和，在3月31日，內蒙古援助湖北的醫護人員已圓滿完成醫療救治任務，兩支隊伍共計202名隊員，結束14天集中休養，終於可以平安回家。 回到家鄉的醫護受到了同事和親友們的熱烈歡迎，有內蒙古的醫院以傳統蒙古族禮節歡迎返鄉的「戰士」：獻上哈達，敬酸馬奶，蒙藥香薰。

鄂爾多斯市蒙醫醫院舉行歡迎儀式迎接朝樂門圖雅。（鄂爾多斯發布）

據了解，該兩支隊伍分別前往援助武漢市江漢方艙醫院及武漢市漢南區沌口方艙醫院。其中第二醫療隊在3月18日下午返回內蒙古，並按照國家要求安排為期14天的集中休養。各隊員返回後內蒙古，將會根據實際情況科學有序安排返回工作崗位。

其中在鄂爾多斯市，女護士朝樂門圖雅返回工作的鄂爾多斯市蒙醫醫院時，院方為向朝樂門圖雅致敬及感謝，特別精心安排舉行蒙古族傳統及隆重的禮儀「獻哈達」、「過火」、「蒙藥香薰」、「敬酸馬奶」等以作迎接。

在四川眉山黑龍灘長島天堂洲際酒店，四川省援助湖北第三批醫療隊隊員開始為期14天隔離休養。（中新社）

事實上，自從疫情緩和後，陸續都有前往湖北援助醫護人員功成身退。例如四川省援助湖北第三批醫療隊，近日亦開始為期14天隔離休養；首批從武漢歸來的374名安徽支援湖北醫療隊隊員，在周三（1日）解除隔離，將會重返工作崗位。

（綜合報道）