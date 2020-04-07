【新冠肺炎】巴西部長指疫情「幫中國統治世界」　中國使館斥荒謬

巴西教育部長溫特勞布（Abraham Weintraub）日前在多個場合公開就疫情表示對中國的不滿，指中國醫療設備生產商趁火打劫，藉疫情牟利，並指疫情能「幫中國政府統治世界」。 中國駐巴西使館發言人周日（5日）發表聲明譴責溫特勞布言論，指其對中國進行污名化攻擊，對中巴兩國關係健康發展產生了不利影響，荒謬可恥，帶有強烈種族歧視色彩。

溫特勞布在Twitter發文指疫情「幫中國政府統治世界」。（Twitter截圖）

據路透社報道，溫特勞布當地時間周日（5日）在Twitter上發文，指疫情「幫中國政府統治世界」，並引用一個擁有語言障礙的卡通人物來代表中國。

溫特勞布過後將帖文刪除，但依然維持自己對中國的批評。維恩特勞布周一（6日）在巴西當地一個電台節目上表示自己「不是種族主義者」，但指責中國醫療設備生產商乘火打劫，表示「除非中國捐贈1000部呼吸機給巴西的大學醫院，我就會去大使館道歉，告訴他們我是個白痴。」

中國駐巴西大使館表示，溫特勞布公然發表污衊中國的言論，將疫情病毒源頭同中國掛鉤，是蓄意而為，荒謬可恥，帶有強烈種族歧視色彩，意在達到不可告人目的。中方對此表示強烈憤慨和堅決反對，敦促巴方個別人士立即糾正錯誤，停止對華無端指責。

溫特勞布在2018年巴西總統選舉為現任總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）助選時曾多次發表攻擊中國的言論，但上任後一度轉變態度，更到訪北京會見國家主席習近平。

（綜合報道）