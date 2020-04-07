【新冠肺炎】孫春蘭武漢大學調研　促減輕疫情對畢業生就業影響

隨著新冠肺炎疫情緩解，湖北武漢即將解封。中國國務院副總理、中央指導組組長孫春蘭4月6日率中央指導組赴武漢大學調研，研究促進高校畢業生就業和校園疫情防控工作。

孫春蘭表示，黨中央、國務院高度重視高校特別是受疫情影響較重湖北地區高校畢業生就業工作，出台了很多幫扶政策，關鍵是抓好落實。

她說，要加大援企穩崗力度，擴大「三支一扶」等就業計劃規模，增加湖北高校碩士研究生、專升本招生計劃名額，完善畢業生參軍入伍激勵政策，促進大學生創新創業，多措並舉拓寬高校畢業生就業渠道。她表示，湖北、武漢和各高校要做好就業服務和指導，優化網絡招聘流程，加強特殊困難群體幫扶，有關部門要加強傾斜支持，堅決糾正對疫情嚴重地區勞動者的就業歧視，千方百計把疫情對畢業生就業的影響降到最低。

孫春蘭走進學生宿舍，現場考察疫情防控情況。她指出，要切實壓實高校疫情防控責任，細化完善工作方案和流程。師生返校前，要做好健康狀況篩查摸底，制定應急預案，加強防護物資保障、知識培訓，開展校園消殺和環境整治。返校后，要實行嚴格體溫檢測制度，要求學生不外出、不聚餐、不搞校園聚集性活動，完善教室、圖書館、食堂等重點場所防控措施。

（人民日報）