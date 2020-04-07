【新冠肺炎】中國駐美使館：駐美外交官及家屬暫不可搭乘臨時包機

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，截至周二（7日），全球累計確診病例突破134萬宗，其中美國佔逾36萬宗，死亡病例過萬。中國駐美國大使館與各總領事館發布通知，擬組織派遣包機優先接回滯留美國的未成年留學生。 駐美大使館周二再發布最新通知，要求嚴格把關搭乘臨時包機人員，駐美使領館任何外交官及家屬暫時不允許搭乘臨時航班。

圖為美國紐約甘迺迪國際機場，旅客進入安檢通道。（新華社）

根據中國駐美國使館官網通知，使館於4月5日發布「關於就搭乘臨時包機意願進行摸底調查的通知」後，正收集報名信息，並與國內主管部門及航空公司等對接，配合做好組織臨時航班接回確有困難留學人員工作。同時，考慮到航班數量有限，建議留學人員仍要根據美國疾病控制中心（CDC）、當地衛生部門等建議，減少流動，以做好自身防護為重點。

通知又提到，根據國內有關規定和要求，以下人員暫不列入搭乘臨時航班範圍:

一、確診病例、疑似病例、有發熱等症狀者、密切接觸者等人員。 二、有家長陪伴的未成年留學生。 三、公派留學生和訪問學者。 四、駐美使領館任何外交官及家屬(無論是否未成年)、在外留學的外交系統人員。

駐美使館此前發出的通知稱，首先開放符合條件的中小學留學生登記搭乘臨時包機。將根據可能的航空運載量，以保護弱小原則，按照登記人員年齡從小到大順序排序，優先安排年齡小的留學生搭機回國。

通知並稱，留學生機票和回國隔離費用自理，並自願承擔回國過程中的各種可能風險，以及自覺接受搭機過程及抵達目的地後的各項檢疫安排。除未成年留學生外，監護人等其他人員不能陪同搭機。