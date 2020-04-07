【新冠肺炎】網傳廣州越秀區封區　官方否認：人車都能正常進出

內地新冠肺炎疫情緩解，境外輸入病例成為防控重點。4月6日，微博熱傳廣州越秀區大量非洲籍人員引發新冠疫情爆發，造成社區封閉。對此，官方發布通報稱，越秀區目前加強了社區管控，但是不存在「封村」情況。

4月7日，廣州市越秀區疫情防控指揮部辦公室通報稱，該區礦泉街瑤台片區近期出現境外輸入性病例和關聯病例情況，根據疫情風險防控的要求，該街在小區原有管控的基礎上，對瑤台片區採取嚴格社區管控，加強健康管理。

目前，瑤台片區在瑤台牌坊和瑤華西街都有出入口，憑穗康碼、測量體温、佩戴口罩，人、車都能正常進出，不存在「封村」情況。通報還稱，為了自己健康安全和疫情防控大局，請大家不信謠不傳謠，支持配合嚴格管控。

4月1日，工作人員在廣州白雲國際機場二號航站樓國際區域衛生間使用高溫消殺新設備。（中新社）

廣州市衞健委也表示，相關消息不實。廣州市衞建委負責人接受採訪稱，越秀區疾控機構上月底在集中觀察場所先後發現5名非洲人士確診，其中4人曾多次前往同一食店，店主莊某及員工本月初被隔離觀察，莊某於4月2日確診。市衞健委表示，網傳關聯病例與莊某無關，也非揭陽關聯病例的親人。

截至4月5日0時，廣東省共新增境外輸入關聯病例7例，自3月22日發現首例境外輸入關聯病例以來，其中4位都常住越秀區礦泉街轄區。據悉，礦泉街毗鄰廣州火車站、省汽車站，面積3.18平方公里，位於廣州城中心區，此地為服裝、鞋子批發市場集散地。越秀區礦泉街轄區流動人口多，非洲國家人員多，居住地相對集中。

4月5日晚，廣東省衛健委官方網站發佈廣東省新冠肺炎疫情風險等級分區分級名單，通報稱，目前廣州全省無高風險地區，廣州市越秀區、白雲區、深圳市寶安區，揭陽市惠來縣四個地區風險等級由低風險調整至中風險，其他地區均為低風險地區。