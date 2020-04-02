【新冠肺炎】鄭州漢坐高鐵赴廣州接女友結婚　落錯車變滯留武漢

新型冠狀病毒肺炎早前在內地大爆發，全國實施嚴格封管措施，限制省內外交通，不少情侶被迫分隔兩地。 家住河南鄭州的程先生日前在交通解封後，決定乘坐高鐵前往廣州接女友回老家結婚，卻在湖北武漢「落錯站」，結果被迫滯留當地。

程先生致電警方求助，最終順利找到居住地方。（網上圖片）

3月28日，鄭州的程先生購買前往廣州的車票，打算接走女友回去結婚。他上車後不久便入睡，在迷迷糊糊間，隱若聽到車上「到站」的廣播，便拿著東西落車離站。

程先生看見穿上重型防護服的防疫人員，還心想「這邊（廣州）為何查得這麼嚴？」後來一問工作人員，才發現自己在武漢武昌站「落錯車」。

程先生在車上醒來，落車發現自己身處武漢武昌站。（網上圖片）

於是，程先生前往售票處，打算買票離開武漢，繼續前往廣州，一看才發現無票可買。原來，武漢市仍未完全解封，高鐵「只落不上」，要到4月8日解封離漢通道以後才可離開。無奈之下，他聯絡旅店留宿，卻因尚未復工，找了六七間也沒有開放。程先生最終致電警方求助，才順利找到居住地方。

程先生坦言，女友知道他「落錯車」滯留武漢後，大罵「你怎麼能笨成這個樣子」，感覺「恨鐵不成鋼」，但更多是擔心。目前，警方已將程先生安置在滯留點，包食宿和一日三餐，待4月8日解封即可乘車離開。

事件引起網民熱議，有人以「陰謀論」形容程先生有意逃婚，有人笑言他的女友應該重新考慮嫁與不嫁：