【新冠肺炎】鍾南山：病毒傳染性比SARS強很多　研製疫苗非常迫切

中國工程院院士鍾南山接受內媒《中國紀檢監察報》專訪時表示，新冠肺炎與SARS相比，病毒的傳染性強得多，研製新冠肺炎疫苗非常迫切，必須要抓緊推進。

鍾南山認為，研製疫苗非常迫切。（中新社）

鍾南山指出，新冠肺炎與SARS相比，除了肺纖維化等共同特點外，突出的特點是小氣道裡黏液非常多，阻礙氣道通暢，容易導致繼發感染。前期觀察了一些患者使用氫氧混合氣治療的情況，初步發現氫氧混合氣能夠明顯改善氣促，可能更適用於出現呼吸困難的患者。

就科學救治和藥物驗證方面的進展，他表示，開展了氯喹和連花清瘟膠囊臨床試驗，從目前分析的結果看，兩者都具有比較肯定的效果。氯喹能夠縮短病程以及降低病毒負荷。連花清瘟膠囊能夠明顯縮短症狀緩解的時間。

新冠病毒「1個傳3個半」

鍾南山稱，新冠病毒的傳染性比SARS強很多，傳染係數可以達到3.5，即「1個傳3個半」，而SARS頂多是「1個傳2個」，所以現在有些國家每天增加上萬名確診病例。防治疫情，從歷史的情況看，還是要靠疫苗。

他以天花和脊髓灰質炎舉例說明。天花和脊髓灰質炎傳染性都很強，死亡率能達到百分之二三十，而且後遺症很多。「我記得小時候，周圍有很多人臉上有麻子，這是得天花留下的後遺症。現在根本看不見了，靠的就是疫苗。我認為，研製新冠肺炎疫苗非常迫切，必須要抓緊推進。」

鍾南山稱，新冠病毒的傳染性比SARS強很多，傳染係數可以達到3.5。（資料圖片）

預防工作應該擺在更高地位

鍾南山續指，SARS以後，中國作出巨大的努力，能夠及時監測有可能出現的突發性傳染病。這些年也確實做得不錯，包括有效應對甲型H1N1流感、MERS（中東呼吸綜合徵）、H5N1和H7N9禽流感等。但還有繼續完善的方面，因為預防工作應該擺在更高的地位。

他認為，公共衛生體系，一個是認識上需要加強，另一個是組織結構需要改進，對於突發性疫情，應該賦予疾控機構更大權力。