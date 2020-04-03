鍾南山門診掛號費收1200元引熱議　網民：未及明星演唱會門票貴

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情期間，國家衛健委高級別專家組組長、中國工程院院士鍾南山是前線抗疫的領軍人物，其團隊提出的建議及專業意見一直受到外界廣泛關注。而早在17年前，鍾南山團隊在內地抗擊沙士（SARS）期間已有突出表現，被視為醫學界權威。 《人民日報》旗下的《健康時報》近日報道，83歲的鍾南山院士目前任職於廣州醫科大學附屬第一醫院，每周仍然在堅持出門診，掛號費為1200元（人民幣．下同）。

鍾南山在廣州醫科大學附屬第一醫院出診時間為每周四下午。（微信平台）

報道稱，據廣州醫科大學附屬第一醫院官網顯示，鍾南山出診時間為每周四下午。該院官方微信門診掛號平台也顯示，下周四（4月9日）有鍾南山的專家門診，但剩餘號數顯示為零。

關於鍾南山何時出診以及如何安排，廣州醫科大學附屬第一醫院呼吸科門診部工作人員回應稱，鍾南山院士會有出診，但是具體的出診時間是由其團隊統一安排。工作人員表示，由於目前仍處於疫情期間，鍾南山主要精力在抗疫一線，出診至少需要等到疫情結束。

鍾南山在呼吸科門診的掛號費為1200元。（微信平台）

門診預約平台顯示，鍾南山的掛號費為1200元。報道指，內地各地的醫療服務價格（包括掛號費）沒有國家統一標準，而是根據各地的物價部門規定制定的，且不同職稱的醫生掛號費也會相應有所區別。

新冠肺炎在內地爆發初期，鍾南山臨危受命赴武漢查看當地狀況。（廣州日報）

有內地網民認為，鍾南山的掛號費相對較貴，「太貴了，窮人去不起」「怎麼這麼貴，雖然很有名，但不應該呀」。由於鍾南山曾表示，他會篩選一些重病治療，再結合他數十年高水平的醫療經驗，多數網民還是讚同院士專家號掛號費高的做法：

「有疑難雜症才掛的院士號啊，怎麼都嫌貴，難道感冒也掛院士號？」 「怎麼明星演唱會1200（元）的門票就不引人注目？」 「也沒有明星演唱會貴吧。」 「合理，以價制量，確保看診質量。」 「83歲的高齡，早該是退休的年齡了，還出來坐門診，救死扶傷，這點錢我不覺得貴」。 「頂級稀缺醫療資源，大概只有在中國才有可能1200元就買到了，這價格真是絲毫起不到激勵優秀學生投身醫療行業的作用。」

鍾南山院士83歲仍堅持在抗疫第一線，在傳媒鏡頭下，他孔武有力，肌肉發達。這些年鍾南山也頻頻被問及，為何能夠在耄耋之年依舊如此健康？而他最常給出的答案就是：「運動對我保持身體健康起到了關鍵作用。」

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（綜合報道）