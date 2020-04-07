【新冠肺炎】入境廣州拒集中隔離擅自離開　外籍男被罰限期出境

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情在海外擴散，境外輸入病例成為內地防控重點。截至周一（6日），廣州已累計發現境外輸入確診病例111宗，該市周二（7日）舉行新聞發布會，通報一名外籍男子因拒不配合集中隔離，被罰限期出境。 此外，廣州市日前在排查期間，在越秀區礦泉街的入境人員中檢測出5宗確診病例，患者均為尼日利亞籍，其中4人曾到同一間餐廳用餐。此後循該線索深入調查，近日再發現多4宗境外輸入關聯病例。

4月7日，廣州政府新聞辦公室舉行新聞通氣會，介紹疫情防控、外國人管理服務等工作情況。（微博）

據廣州市公安局二級巡視員蔡巍通報，3月22日，越秀區疾控中心將一名外籍男子轉運到酒店進行集中隔離醫學觀察時，該男子趁工作人員不備擅自離開集中隔離醫學觀察點，拒不執行廣州市人民政府發布的決定、命令。越秀區公安分局於3月30日對其處以警告處罰，並根據《出境入境管理法》第81條第1款，於4月3日責令其限期出境。

另據廣州市衛健委負責人介紹，3月15日廣州發現首宗境外輸入病例以來，截至4月6日時，累計發現境外輸入確診病例111宗，其中中國籍86宗；外國籍25宗，當中尼日利亞籍9宗、安哥拉籍3宗、剛果（金）籍2宗、尼日爾籍2宗，法國、巴西、英國、澳大利亞、埃塞俄比亞、敘利亞、布基納法索、馬達加斯加、俄羅斯籍各1宗。

入境旅客在廣州白雲機場T2航站樓國際到達區登記行程信息。（中新社）

據其透露，廣州市在全面排查期間，在越秀區礦泉街的入境人員中檢測出5宗確診病例，均為尼日利亞籍，皆為集中醫學觀察期間篩查發現。疾控機構開展流行病學調查發現，上述5宗確診病例中，有4人曾在短時間內多次到越秀區礦泉街「美妙美食店」（Emma Food）用餐。

疾控機構根據這條線索進行深入流行病學調查，通過對密切接觸者追蹤和發熱門診排查，發現近日報告的宗例境外輸入關聯病例（越秀區3例、白雲區1例），其中餐廳店主莊某及員工本月初被隔離觀察，莊某於4月2日確診。市衞健委表示，網傳關聯病例與莊某無關，也非揭陽關聯病例的親人。

廣州越秀區疫情防控指揮部辦公室同日也澄清，越秀區礦泉街瑤台片區目前設有社區出入口，憑健康碼、經量體溫並戴口罩，人車均可出入，不存在封區情況。

（綜合報道）