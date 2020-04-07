新冠肺炎｜阿里巴巴時隔11年重啟春雷計劃：16項措施扶助中小企業

阿里巴巴今天（7日）宣布，時隔11年再次啟動扶助中小企業的特別行動「春雷計劃」，出台五大方面16項扶助措施，包括外貿升級線上突圍、助力外貿開拓內銷、打造數字化產業帶、智慧網絡助農興農、金融支持「再扶一把」。 據介紹，2009年3月，阿里巴巴在全球經濟危機期間首次啟動「春雷計劃」，幫助國內中小企業乘互聯網之勢衝出寒冬。

阿里巴巴集團董事會主席兼CEO張勇今天發出一封題為《春天的戰役》的全員信，信中說，「作為社會經濟的原子細胞，中小企業活，則社會經濟活；中小企業興，則社會經濟興。」阿里巴巴將充分利用20年來沉澱的商業力量和技術力量，通過一系列「硬核」舉措，創造新供給、激發新需求、促進新貿易，同時全力推動面向數字經濟時代的新型基礎設施建設，用一切必要行動幫助中小企業共渡難關。

阿里巴巴集團CEO張勇。（阿里足迹）

具體包括，阿里巴巴依託速賣通（AliExpress）、Lazada、天貓海外等平台，實現海外線上「雲拓客」。中國內貿平台1688.com開設數字化「外貿專區」；對已入駐天貓的外貿製造業企業，減免店舖年費延長3個月。在全國打造10個產值過百億的數字化產業帶集群。將在全國建設1000個阿里巴巴數字農業基地。

此外，為幫助更多中小企業擺脫資金困境，免費「0帳期」服務延至6月30日，網商銀行為符合條件的平台商家墊付貨款；網商銀行聯合全國工商聯和100家銀行，為1000萬小微商戶提供無接觸貸款。

（澎湃新聞）