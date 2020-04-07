新冠肺炎｜稱疫情或由美軍帶來　趙立堅：反映對污名化中國的義憤

3月12日，中國外交部發言人趙立堅在社交平台Twitter（推特）轉發了一段有關新冠肺炎的短片，並評論道，「可能是美軍把疫情帶到了武漢......美國欠我們一個解釋！」 在今日（7日）的例行記者會上，被問及有關言論時，趙立堅表示，這是他在Twitter「個人賬戶」提出的疑問，是對前一段時間美國一些政客「污名化中國」的反應和義憤。

3月12日，中國外交部發言人趙立堅在社交平台Twitter（推特）轉發了一段有關新冠肺炎的短片，並評論道，「可能是美軍把疫情帶到了武漢......美國欠我們一個解釋！」（Twitter）

趙立堅今日在記者會上，被問及他在Twitter寫道「可能是美軍將病毒帶到中國」的看法，是否代表中國政府立場，與及發表此言論的目的和背景是什麼。

他回應道，在新冠病毒源頭問題上，中國政府的立場是一貫的、明確的。這是一個科學問題，需要聽取科學專業的意見。近期以來，各國科學家和醫學專家都提出了很多研究成果，他們的一些看法、意見值得重視。凡是皆有因果。

趙立堅強調，在其推特個人賬戶上提出的疑問，是對前一段時間美國一些政客污名化中國的反應，也反映了中國很多人對這些污名化做法的義憤。

他又說，大義當前，國際社會唯有加強合作，才能戰而勝之。希望美方同中方一道，按照兩國元首3月27日通話達成的重要共識，相向而行，加強抗疫等領域的合作。