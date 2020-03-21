【新冠肺炎】美方指中國處理疫情失當　華春瑩趙立堅Twitter回擊

自湖北武漢爆發的新型冠狀病毒肺炎在全球擴散，美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）日前批評中國隱瞞信息導致意大利等國家陷入困境，批評中共沒有把事情辦好，結果把無數人的生命置於危險之中。 對此，中國外交部兩名發言人華春瑩和趙立堅周五（20日）在Twitter上「火力全開」，反駁美方的指責。

華春瑩當晚連續發出6條貼文，先是質問「如果美國真的對其『至高無上』的政治體制充滿信心，那他們為什麼如此害怕中國共產黨和中國媒體？」

針對中美「互逐」記者一事，華春瑩寫道：「美國官員表示，作為反制措施，中國要求一些美國記者離開，因為中國擔心他們寫有關這一流行病的報道。如果是這樣，3月13日，當美國要求60名中國記者離開時，美國又在害怕什麼？」

在回擊蓬佩奧的指責時，華春瑩表示，「佩奧對霍士新聞說，『中國允許成千上萬的人離開武漢，前往意大利這樣的地方，（導致）他們正在遭受疾苦。』別再說謊了！正如世界衛生組織專家所說，中國的努力避免了成千上萬的感染病例。」

至於美國總統特朗普（Donald Trump）連日稱新冠肺炎為「中國病毒」，引起外界質疑。華春瑩就貼出特朗普在講稿上將「新型冠狀病毒」一詞刪改寫成「中國病毒」的相片，並寫道：「2015年，世界衛生組織發布《命名新型人類傳染病的最佳實踐》，文件顯示，疾病名稱中應避免出現地理位置，應避免對任何國家、區域或種族群體造成冒犯。」

華春瑩的另外2條貼文還提到：

「美國官員表示，他們向中國和其他國家提供了1億美元。我們感謝美國人民的善意幫助。但事實上，我們還沒有從美國政府那裏得到1美元。順便問一下，美國向世界衛生組織交會費了嗎？」 「為什麼不派遣一個世衛組織專家組去美國調查？美國疾控中心估計，本季流感迄今已造成至少3600萬人患病，2.2萬人死亡。美國疾控中心主任承認，有些實際上是新冠肺炎。美國人民需要也應該得到更詳細、更透明的解釋。」

被稱為「戰狼外交官」的趙立堅同日也在Twitter上反駁蓬佩奧的言論稱，「按照蓬佩奧的邏輯，美國是不是通過驅逐60名中國記者來封鎖消息？他們害怕被挖出醜聞嗎？如果美國如此透明，為什麼不邀請世衛組織專家調查在流感季節死亡的2萬人中有多少人死於新冠病毒病例？」

趙立堅還指，「如果有人聲稱中國的出口產品有毒，那麼請停止戴中國製造的口罩，穿中國生產的防護服，或使用中國出口的通風機。這樣你就能遠離病毒。政治病毒比新冠病毒更可怕！」「美國政府承諾向中國和其他國家提供1億美元。我不能代表其他國家，但是中國沒有從美國政府那裏得到一分錢。」

（綜合報道）