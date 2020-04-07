【新冠肺炎】中國被指排外情緒上升　中方希望外國人理解配合防疫

針對有關中國排外情緒上升的說法，中國外交部進行了三點說明。

在4月7日舉行的中國外交部例行記者會上，有記者提問說，有媒體評論稱，自中國為防止疫情輸入，收緊外國人入境管控措施以來，出現了一些外國人抱怨在中國受歧視的報道，認為中國排外情緒上升。

伴隨着疫情防控初見成效，境外輸入的壓力逐步增大成為中國防控疫情重點。（新華社）

對此，中國外交部發言人趙立堅作出三點回應。他表示，中方始終高度重視在華外國公民的生命安全和身體健康，依法保障他們的合法權益。疫情發生以來，中方各部門和地方政府盡最大努力來保障他們的生活、防疫、醫療方面的需求。對於在華感染新冠肺炎的外國公民一視同仁，及時進行救治。

趙立堅指出，中方反對一切形式的歧視和偏見。中方對自外國來華人員入境後的檢驗檢疫和防控措施，這些措施是中方為了應對當前疫情，參考許多國家做法，不得已採取的臨時性措施。中方始終對外國公民和本國公民一視同仁，無差別地執行相應措施，充分照顧當事人的合理關切，尊重他們的宗教和風俗習慣。

他最後強調，所有在華外國人都應嚴格遵守中華人民共和國傳染病防治法等相關法律和各地疫情防控的相關規定。中方希望在華外國公民能夠繼續充分理解並積極配合中方採取的防控舉措，共同防範疫情帶來的風險，維護好自己及他人的健康安全，為最終戰勝疫情，做出自己的貢獻。

隨着中國國內疫情得到控制，境外輸入病例成為防控重點。但連日來，外籍人士因肺炎疫情在中國多次出現不文明事件，格外受矚。

此前4月1日，一段來自山東青島嶗山的視頻在網絡上流傳，視頻中，幾名外國人在當地一家社區衛生服務中心排隊檢測核酸時插隊，並在遭到旁邊居民譴責後直接將一名居民手中的單據搶來扔在地上，大喊：「中國人出去。」

除上述事件外，一名外籍確診者毆打咬傷廣州女護士臉部同樣引發社會關注。

此外，在3月22日，廣州越秀區疾控中心將一名外籍男子轉運到酒店進行集中隔離醫學觀察時，該男子趁工作人員不備，擅自離開集中隔離醫學觀察點，拒不執行廣州市政府頒佈的決定命令。4月7日，廣州通報指出，越秀區公安分局於3月30日對其處以警告處罰，並限期出境。