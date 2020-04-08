【新冠肺炎】疑涉囤積私分口罩　中國在法僑團2人遭拘後釋放

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續蔓延全球，在法國，當地口罩需求量大增，但卻傳出中國留學生與溫州商人協會疑囤積、私分口罩遭到法國警方拘留。 對此，中國駐法大使館網站今天（8日）發布消息稱，使館第一時間向法國警方表達了關切，並通過法律渠道為當事人提供必要支持，目前涉事兩人均已被釋放。

據法國傳媒報道，當地時間周日（5日），巴黎警方在路口臨檢時，意外從一輛車內查獲大量FFP2專業保護口罩，FFP2為通過歐盟認證的專業高分子口罩，車主為1名中國人，他稱口罩是從巴黎華人協會獲得，該協會把口罩分發給當地中國人，警方循線調查，發現該協會為「世界溫州人聯誼總會」，協會內囤積高達逾1.5萬個口罩。

法國受疫情影響口罩需求量大增。圖為抵達巴黎戴高樂機場的旅客都戴上口罩。（路透社）

報道指，法國政府下令專業口罩優先給醫護人員使用，禁止個人囤積、私分。該協會則表示口罩是用來免費發放給華人，但由於其不具備醫護資格，也無法證明這批口罩的醫療用途，警方周一（6日）拘留2名協會人員進行調查。

中國駐法大使館聞訊後立刻向法國警方表達關切，指出上述兩位負責人是應浙江省「世界溫州人聯誼總會」要求，協助向急需防疫物資的旅法中國同胞免費分發口罩，其中一部份還捐給了法國醫院、警察局等一線抗疫機構，強調這批口罩是經合法渠道入境，法國政府不禁止民眾配戴口罩，兩位負責人從事的是公益而非商業活動，沒有違反法國有關法律規定。使館關切後，涉事兩人均已被釋放。

此外，使館又指，傳媒還報道了周二（7日）中午3位中國留學生因協助中國駐法國使館發送留學生「健康包」而被警方扣押的事件。使館在接到求助電話後立即派員前往警局交涉，3位學生已於當天下午被釋放，「健康包」被退還。使館已就上述事件向法國政府有關部門表達關切，並希望類似事件不再發生。

（綜合報道）