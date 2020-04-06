【新冠肺炎】高鐵乘客除口罩就餐引衝突　警方：高鐵禁食不現實

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，內地日前有高鐵乘客因除下口罩吃東西，令周圍乘客不滿，繼而引發言語和肢體衝突。 不過，鐵路警方表示，高鐵列車並無禁食規定，長途旅行需補充能量和水分，高鐵像地鐵那樣禁食不現實。

4月4日上午，高鐵G7060次列車行至上海到蘇州區間時，兩名20歲左右女乘客因除下口罩吃東西，引起另名男乘客不滿，他要求2人立刻戴上口罩，隨後雙方發生言語和肢體衝突。

現場片段顯示，一名男乘客情緒激動表示：「她摘了口罩吃東西，說了一遍還吃，怎麼就沒錯？」女乘警則表示：「人家吃個飯，不要太衝動。」但男乘客不罷休：「我一開始跟她講了，不要再吃，出去吃、等會兒吃，（但她）還在吃。」他還不停詢問對方「吃東西的目的是甚麼？」

搶奪女子手機 稱為全車人着想

乘警表示，事件起因是男子見2名女子除口罩進食，但他對於除口罩的行為較反感，就上前制止，兩名女乘客先是聽取其意見戴上口罩，但其後兩人因肚餓除下口罩繼續進食，男子見狀就感到氣憤，持續指責兩人。雙方爭執過程中，其中一名女子拿手機對男子拍攝，此舉激怒男子，遂搶奪女子的手機，過程中還撞到女子的嘴角，有其他乘客開始指責男子做法。

不過男子就堅稱自己做法是為全車廂人士考慮，避免大家遭受感染。而兩名女子指出，列車並無明確規定不能吃東西。由於爭執雙方均認為自己沒有錯，列車抵達池州站後，3人被交接給派出所處理。鐵路警方則表示，長途旅行需補充能量水分，高鐵像地鐵那樣禁食不現實。疫情期間餐車暫不開放，旅客須在自己座位上就餐，建議錯峰吃飯。

（江蘇新聞）