【新冠肺炎】武漢天河機場復航首日　航班飛向哪些城市？

4月8日0時，在封城76天后，武漢重新「開城」。當日早上7時24分，從武漢出港的東航MU2527航班，從武漢飛往三亞。 據了解，從4月8日到5月2日，東航還將恢復武漢至上海、深圳、成都、廣州、昆明、三亞、寧波、温州、西安、太原、廈門、福州、杭州、遵義、西寧、青島、柳州等17個城市的進出港航班。

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東航以外，其他航司也都陸續恢復了在漢航班。武漢天河機場8日計劃進出港航班233班，其中計劃出港航班111班，計劃進港航班122班。

從出港航班來看，南航的航班量最多，為30班，廈航為15班，南航與廈航總佔比超過40%。此外東航15班，國航12班。

飛往成都航班最多

從目的地來看，武漢機場首批覆航航班數量最多的目的地城市為成都，為10班；海南省（海口及三亞）也有10班，廣東地區機場總計有13班。

4月8日，金鵬航空Y87447全貨機航班搭載著70余噸物資從中國武漢飛往澳洲。（中新社）

根據去哪兒網數據顯示，截至4月7日，已有25家航空公司開通未來30天內的武漢相關航線銷售，航線達到61條，主要目的地已經覆蓋上海、深圳、杭州、成都、西安、昆明、三亞等城市。

4月8日，武漢-成都航線是去哪兒網平台上武漢出發的最熱門航線，其平均價格為944元（人民幣，下同）；武漢-杭州、武漢-海口兩條航線是熱度排名第二、第三的航線，平均價格分別是782元和1190元。

到達航線方面，多條熱門到達航線與出發航線互為往返，且多條航線出發地為旅遊度假城市。

4月8日，東方航空MU2527航班機組人員登機前留影。（新華社）

暫不恢復國際及港澳台客運航班

不過根據民航局的通知，因疫情防控需要，目前包括武漢機場在內的湖北各機場暫不恢復國際及港澳台地區的客運航班；暫不恢復往返北京的客運航班(包括經停航班）。

而對於從武漢出發乘飛機的旅客，在進入航站樓前需要掃描「武漢戰疫」二維碼,憑「綠碼」通行；沒有申領湖北健康碼的老人和未成年人，憑社區（村）開具的健康監測證明通行。

（綜合報道）