【新冠肺炎】武漢時隔76日終「解封」　市民出門上街仍受限

8日零點，隨著湖北省交通運輸廳宣佈離漢通道正式解封，武漢警方正式解除了包括高速公路出口在內的75個點位、288個道口的封控，為應對新冠肺炎疫情爆發而執行的長達76天的離漢通道管控就此正式結束。 不過，武漢「解封」的同時仍要求各地加強管控，居民非必要不出社區、不出市、不出省，目前湖北省仍執行重大突發公共衛生事件 I 級響應。

一位駕車離開武漢的司機興奮向沿途記者及市民致意。（新京報）

8日0點，武漢正式解除封城，所有離漢通道全部開通。在武漢京港澳高速公路武漢西收費站，第一輛離漢的車輛駛出收費站後僅半小時之內，就有618輛車從武漢西收費站出城。有司機表示，封城76天後終於能夠出城，感覺非常激動。許多司機都鳴笛通過關卡，表達其興奮之情。

鐵路方面，中國鐵路武漢局集團公司相關部門負責人介紹，4月8日解除離漢離鄂通道管控措施後，湖北省內的首趟始發列車是6點25分從漢口站開往荊州的D9301次；開往湖北省外的首趟始發列車是7點06分從武漢站始發開往南寧東的G431次。

武漢，蓄勢待發的動車。（新華視點）

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今天共有276列旅客列車從武漢地區各站開往上海、深圳、成都、福州、南寧等地，其中武漢地區始發54列。8日預計有5.5萬余名旅客乘坐火車離漢，其中去往珠三角地區佔離漢旅客總量四成左右。

此外，當天從杭州飛抵武漢的廈航MF8095航班成為天河機場當日首架到達的航班飛機，機場為其舉行了水門儀式。而中國東方航空公司MU2527武漢至三亞的航班，則作為8日首發航班從武漢天河機場起飛。在離開武漢的航班上，空姐哽咽播報：「我們渡過了特別的76天，我們心懷感恩與感謝，感恩全國人民對武漢的守望相助，感謝社會各界對武漢的關心支持。」

民航湖北監管局副局長姜順表示，預計8日有200多個航班執行，人數大概在10000人左右。

「交通管控解除不等於防控措施解除，打開城門不等於打開家門。」7日，湖北省委書記應勇主持召開省防控指揮部會議，強調在穩妥有序解除離漢通道管控的同時，保持對疫情的警惕性不降低、防控要求不降低，以重點人群防控為重點，內防反彈、外防輸出。

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7日晚，湖北省政府網站發佈消息稱，開啟離漢通道後，各地要繼續強化社區管控，學校、幼稚園繼續延期開學，居民非必要不出社區、不出市、不出省。據悉，根據相關規定要求，目前湖北省仍執行重大突發公共衛生事件 I 級響應。

武漢網民：社區只允許每天出門兩小時購物

許多武漢網民表示，目前仍然不能自由活動。有網民稱，當地「無疫情社區」要求社區內的家庭每天只能有一個人出門兩個小時，採購生活必需品，其他時間仍須留在家中，此外，車輛也不能隨意開入社區。而如果所在社區不是「無疫情社區」，那麼依然不能出門。

截至4月7日，武漢現有確診病例445例，其中重症病例155例，累計治癒出院46991例，累計死亡2572例，累計確診病例50008例。

（綜合報道）