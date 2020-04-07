【新冠肺炎】武漢公共交通將恢復　官方：仍然建議市民非必不外出

新型冠狀病毒肺炎在內地的重災區湖北省武漢市即將於周三（8日）解封，當地在周二（7日）晚上發布交通恢復方案，要求須按照「科學精準、防放並舉、安全有序、確保穩定」的總體要求，有力有序開放通行。 方案提到，武漢市的的士、有軌電車、輪渡、長途汽車客運站等都會恢復運營，至於此前已局部恢復的地鐵服務，除陽邏線及11號線仍然暫停外，剩下的8號線一期亦會恢復運營。 但當地交通運輸部門提醒，儘管目前武漢疫情防控形勢持續向好，但「外防輸入、內防反彈」的任務依然繁重復雜，建議市民「非必要不外出」。

方案提到，巴士、軌道交通、有軌電車、輪渡、長途客車隨車（船）要配備管理人員，督促乘客戴上口罩、掃碼乘車、檢測體溫。（中新社）

據《湖北日報》報道，武漢的的士將會於當天恢復運營，網約車則會根據疫情形勢變化和市場狀況，適時恢復運營。武漢的的的士將實行「一車一碼」，司機全程要戴上口罩，乘客則要憑綠色的健康碼實名登記並掃碼乘車。報道引述武漢市客管處指出，已要求各的士企業召回車輛，以進行全面消毒，並且認真檢查每一輛車的安全狀況，包括實名制乘車二維碼和行業評議二維碼的黏貼情況。

負責人強調，市、區交通運輸管理部門將對的士的營運秩序展開稽查，未張貼上述二維碼的車輛不得上路營運，惡意拒載、繞道、多收濫要等劣質服務行為，亦將按照相關要求予以處罰，並納入本年度企業服務質量信譽考核。

地鐵方面，武漢會在周三恢復運營武漢地鐵8號線，其運營時間將會為工作天早上6時正至晚上11時正，休息日為早上6時半至晚上11時正，班次為每7分鐘至8分鐘一班。此外，有軌電車、輪渡，長途汽車客運站、市域內客運班線都會恢復運營，惟省際客運班線仍然暫停。

交通運輸部門提醒，「外防輸入、內防反彈」的任務依然繁重複雜，建議市民「非必要不外出」。（中新社）

方案有提到，巴士、軌道交通、有軌電車、輪渡、長途客車隨車（船）要配備管理人員，督促乘客戴上口罩、掃碼乘車、檢測體溫，維護良好秩序，並且加大車站（碼頭）公用設施、公共區域的消毒次數，交通工具每程車均要清潔消毒，運營途中要開窗通風（換氣）。對在交通工具和場站體溫檢測發現的發熱者，要及時預警報告，由發現地所在轄區就近、就地處置，將傳播風險控制在最小範圍。

（綜合報道）