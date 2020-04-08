【新冠肺炎】廣交會因疫情延至6月中下旬　將首次以網絡形式舉辦

國務院常務會議決定，第127屆廣交會於今年6月中下旬在網上舉辦，邀請參展商在網上展示產品，實現中外客商足不出戶下訂單、做生意。

去年10月15日，第126屆廣交會開幕在廣州開幕。（新華社）

國務院總理李克強周二（7日）主持會議時提到，推出增設跨境電子商務綜合試驗區、支持加工貿易、廣交會網上舉辦等措施，並決定延續實施普惠金融及小額貸款公司部分稅收支持政策和增設46個跨境電商綜合試驗區。

會議指出，針對全球疫情嚴峻形勢，第127屆廣交會於6月中下旬在網上舉辦。邀請海內外客商在線展示產品，運用先進信息技術，提供全天候網上推介、供采對接、在線洽談等服務，打造優質特色商品線上外貿平台，讓中外客商足不出戶下訂單、做生意。

據悉，這將是中國歷史最為悠久的貿易展會首次完全以網絡形式舉辦。廣交會（Canton Fair）又稱中國進出口商品交易會，由中國商務部和廣東省政府聯合主辦，被看作中國外貿的「風向標」和「晴雨錶」。

1957年10月，第2屆廣交會在中蘇友好大廈舉行。（新華社）

廣交會創辦於1957年春季，是中國目前規模最大、成交效果最好的國際貿易展會。每年分春、秋兩屆在廣州國際會議展覽中心（琶洲展館）舉辦。

（綜合報道）