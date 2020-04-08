【新冠肺炎】武漢正式解封　天河機場復航料進出港旅客超過1萬人

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情在內地受控，此前的「重災區」湖北武漢在經歷76日封城後，今日（8日）凌晨開始正式「解封」，恢復對外交通，一起直擊武漢「解封」首日現場情況。

武漢天河國際機場今日恢復內地客運航班，旅客需出示綠色健康碼和量度體溫。預計今日武漢天河機場進出港航班200多班，覆蓋除北京以外的上海、廣州、深圳、重慶、昆明、成都、杭州、天津、海口、廈門、瀋陽、青島、西安、大連、福州、南寧等城市，以及恩施、十堰等省內城市在內的全國50多個通航點，預計進出港旅客約1.1萬人。

從目的地來看，武漢機場首批復航航班數量最多的目的地城市為成都，為10班；海南省（海口及三亞）也有10班，廣東地區機場總計有13班。而據內地旅遊平台「去哪兒網」數據顯示，截至4月7日，已有25家航空公司開通未來30天內的武漢相關航線銷售，航線達到61條，主要目的地已經覆蓋上海、深圳、杭州、成都、西安、昆明、三亞等城市。

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當局預計，今日武漢全市駕駛車輛達180萬架，進出城通道交通流量可能出現大幅增長，出城車流要到下周三左右才逐漸紓緩。中國鐵路武漢局集團公司透露，從車票預售情況看，今日預計有超過5.5萬名旅客乘坐火車離開武漢，其中去往珠三角地區的旅客較為集中，佔離漢旅客總量四成左右。

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從1月23日武漢「封城」到今日解封已經過去76天。1月23日凌晨，武漢市疫情防控指揮部發布通告，當日10時起，武漢全市城市公交、地鐵、輪渡、長途客運暫停運營；無特殊原因，市民不要離開武漢，機場、火車站離漢通道暫時關閉。

在「封城」措施正式生效前數小時，武漢市掀起「逃亡潮」，「逃離武漢」成微博熱門話題。有人連夜趕至火車站買票，凌晨1時許火車站僅約數十人，至2時許突然激增至數百人，人龍排至站外，

武漢市長周先旺其後在記者會上透露，因為農曆新年和疫情的影響，封城前有500多萬人離開武漢，還有900萬人留在城內。而武漢實施「封城」措施之後，湖北省內多個城市也陸續宣布限制交通進出。

世衛組織稱，這樣封鎖一座千萬人口的大城市，在公共衛生史上「前所未有」。國家衛健委高級別專家組組長鍾南山早前則指出，湖北的隔離措施如果晚了5天，中國疫情規模恐將超過35萬人。

根據內地官方數據，自1月23日封城後，湖北省每日新增確診人數曾在2月中旬達到高峰，隨後逐步回落。從3月中旬開始，本土新增病例降至個位數。截至昨日（4月7日），內地累計確診病例為81,802宗，死亡病例3,333宗。