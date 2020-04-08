【人事變動】浙江西藏迎「70後」副省級官員

日前，中共地方人事密集調整，其中浙江省和西藏自治區均迎來「70後」官員：1970年出生的劉小濤出任浙江省副省長；生於1976年的任維出任西藏政府副主席。

據浙江新聞4月8日消息，浙江省召開十三屆人大常委會第二十次會議，任命劉小濤為浙江省副省長。

劉小濤出生於1970年7月，是目前浙江最年輕的副省長，此前任廣東省政府秘書長。

資料顯示，劉小濤是廣東興寧人，2012年4月，劉小濤任茂名市委常委、副市長，2014年4月轉任茂名市下屬電白區委書記；2016年4月，劉小濤來到汕頭市任代市長，次年1月「去代轉正」；2017年6月，劉小濤轉赴潮州任市委書記；2019年5月，他回到省會廣州，接替晉升副省長的張虎，出任廣東省政府秘書長。

目前，浙江省政府領導班子共有「一正九副一秘書長」11位領導：省長袁家軍，常務副省長馮飛，副省長朱從玖、王雙全、高興夫、成岳衝、王文序、彭佳學、陳奕君和劉小濤，秘書長陳新。

另據《西藏日報》消息，4月8日，西藏自治區召開第十一屆人大常委會第十八次會議，任命任維為自治區人民政府副主席。

梳理發現，任維目前是中國最年輕的副部級幹部。

資料顯示，任維生於1976年5月，1993年進入清華大學學習，2003年清華大學博士畢業，進入中國國電集團工作，2016年，任維任中國國電集團公司西藏分公司黨組書記、副總經理、紀檢組組長，次年出任西藏分公司黨委書記、副總經理、紀委書記，2018年5月出任西藏分公司黨委書記、總經理。

任職僅三個月，2018年8月，任維離開中國國電集團，調任中國大唐集團有限公司副總經理、黨組成員，至此番調整。