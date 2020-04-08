中國去年專利申請數超美國　外交部：中國已成創新和知識產權大國

世界知識產權組織（WIPO）7日發布報告稱，2019年中國超越美國成為國際專利申請量最大來源國。中國國際專利申請數量20年內增長200倍。WIPO總幹事高銳（Francis Gurry）表示，中國的成功歸功於該國領導層制定非常細緻的策略，以鼓勵創新並讓中國的經濟運行在一個更高的價值水平。 中國外交部對此表示，中國政府高度重視知識產權保護，中國已經成為創新和知識產權大國。未來，中國將繼續推動創新發展，進一步強化知識產權保護。

趙立堅表示，中國已經成為創新和知識產權大國。（資料圖片）

外交部發言人趙立堅今日（8日）在例行記者會表示，中國政府高度重視知識產權保護，從加強頂層設計、完善法律法規、改革體制機制、加強司法和行政保護等方面，採取切實措施，不斷加大保護力度，全社會創新活力迸發，取得了舉世公認的巨大成就。

他指出，近年來，中國大力實施創新驅動發展戰略和知識產權戰略，在全社會牢固樹立起「保護知識產權就是保護創新」的理念，不斷加大創新和研發投入。2019年中國通過《專利合作條約》（PCT）途徑提交了5.899萬件專利申請，年增長率為10.6%，成為提交國際專利申請量最多的國家，這是中國不斷加強知識產權保護的結果，也進一步表明中國創新能力和社會公眾知識產權意識大幅提升，中國企業越來越重視自身知識產權的保護，中國已經成為創新和知識產權大國。

趙立堅續指，未來，中國將繼續推動創新發展，進一步強化知識產權保護，更大力度加強知識產權保護國際合作。中方願與世界知識產權組織和各國不斷加強知識產權領域的國際合作，共同促進全球創新和知識產權發展。