【新冠肺炎】7人偷渡入境回福建被捕　當地懸賞1萬元舉報非法入境

福建龍岩漳平公安局通報，展開打擊偷越國邊境違法犯罪專項行動，重點打擊從東南亞偷、私渡回國以及與偷、私渡相關連的違法犯罪活動。截至4月3日，共拘捕7名涉嫌偷越國邊境的疑犯，其中6人被採取強制措施，1人被行政處罰。

7人偷渡入境回福建被捕。（福建龍岩漳平公安局）

4月2日，龍岩市新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控應急指揮部發布《關於加強非法入境人員管控工作的通告（第11號）》。通告第一條指出：嚴禁偷越國（邊）境或組織、運送、協助他人偷越國（邊）境，嚴禁任何企業、個人私自容留、藏匿、運送非法入境人員。違者或觸法《刑法》、《治安管理處罰法》，可被罰款或判監。

通告亦鼓勵群眾舉報非法入境行為，對於舉報屬實的，按每例1萬元人民幣的標準獎勵第一舉報人，並予以保密。全社會要大力宣傳相關舉報獎勵懸賞政策，在道路街面、居民小區等公共場所廣泛張貼，通過電視台、「村村響」、網站和微信、微博、短信、抖音等新媒體廣為宣傳，營造濃厚氛圍、形成強大震懾。

龍岩市懸賞1萬元舉報非法入境行為。（網上圖片）

4月6日，福建省委書記、省應對新冠肺炎疫情工作領導小組組長于偉國主持召開視像會議，亦強調要堅決防止海上偷渡入境帶來的疫情輸入風險。全面加強海上巡查堵截，開展海上聯合執法行動，決不讓非法入境船隻進入福建省海域。

在福建泉州，多個區域就發通告稱，漁船、貨船、客船、快艇等各類船舶如有協助組織或者運送他人偷越國（邊）境的，嚴厲查處，「三無」船舶依法予以拆解。若是漁船，則呈報上級漁業主管部門依法取消漁船更新改造補助、油價補助。有邊防警方與漁民簽訂責任狀，並對沿海一線加強視頻巡查。