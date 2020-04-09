新冠肺炎｜廣東防疫歧視非洲人？外交部：一視同仁，對歧視零容忍

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，針對有傳媒報道稱，近期廣東等地在疫情防控過程中出現了一些針對非洲人的歧視性做法，外交部發言人趙立堅今天（9日）在例行記者會上表示，中國政府對所有外國在華人員一視同仁，反對任何針對特定人群的差異性做法，對歧視性言行更是零容忍。

中國外交部發言人趙立堅。（網上圖片）

趙立堅表示，疫情暴發以來，中國和非洲國家始終相互支持、攜手抗疫。前一段，在中國人民抗擊疫情的關鍵時候，非洲國家和人民給予有力聲援和支持，中國銘記在心。當前，中國非常關心非洲疫情發展，從政府到民間都積極行動起來，向非洲兄弟提供力所能及的幫助。面對疫情的嚴峻考驗，中國和非洲國家比以往任何時候都更加團結，展現了患難與共的兄弟情誼。

他指出，當前，世界各國為應對疫情都採取了一系列管控措施。中國抗疫面臨的最緊迫任務就是是防止境外輸入和境內反彈，這需要中國公民和外國在華人員的共同理解、支持和配合。對個別地方部門在實施舉措中出現的一些情況和誤解，中方高度重視，將敦促相關方面改善工作機制和方法，同時也希望所有在華外國人嚴格遵守當地防疫規定，配合和支持中方做好疫情防控工作，通過共同努力，贏得抗擊疫情的最終勝利。

（央視新聞）