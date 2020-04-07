【新冠肺炎】非洲確診病例兩周增4倍　中國包機運送醫療物資馳援

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，截至本月5日，非洲有51個國家報告出現新冠確診病例，累計確診8736宗，較兩周前（1654宗）增長4倍，僅有科摩羅、萊索托、聖多美和普林西比3國暫未有報告確診病例。 當地時間4月6日上午，載有中國政府援助中西非地區18國醫療物資的包機經過2萬里航程，抵達加納首都阿克拉。該航班裝載着口罩、測溫槍、防護服等逾40噸救援醫療物資。

中國援馬達加斯加醫療隊和當地醫生交流中國經驗。（央視新聞）

據悉，這些物資將以加納為轉運中心，通過聯合國人道主義應急倉儲渠道，進一步分送至尼日利亞、塞內加爾等中西非國家，為當地抗擊疫情解燃眉之急。

中國駐加納大使王世廷在迎接儀式上致辭稱，中國嘗過新型冠狀病毒的苦，深知抗擊疫情的難，銘記在抗疫鬥爭最艱難時伸出援手的非洲兄弟。雖然現在中國抗疫形勢依然嚴峻複雜、醫療物資並不充裕，但中國人講究投桃報李，決不會對非洲的疫情坐視不管。

早在3月30日，聯合國非洲經濟委員會首先拉響警報，指出非洲距離爆發意大利和西班牙那樣的「殘酷疫情風暴」僅有2、3周時間。

今年3月，中國就曾向非洲抗疫伸出援手。圖為3月21日，廣州白雲機場貨站內，工作人員整理防疫物資。（長安街知事）

《北京日報》旗下微信公眾號「長安街知事」引述中國駐加納大使王世廷稱，目前，無論在物資援助、資訊交流、經驗分享還是在動員地方省市、企業、僑社等全社會力量上，中國都走在了國際援非抗疫的最前列。

報道稱，在中國包機抵達阿克拉後，赤道幾內亞駐加納大使、非洲國家駐加外交使團長阿巴哈代表中西非17國駐加使節感謝中國政府馳援抗疫，稱「對非洲而言，中國是完全值得信賴的夥伴，在非洲有需要時，中國從未缺席。」

報道指出，這是在非洲抗擊疫情關鍵時刻，中國再次對非伸出援手。此前3月22日，埃航ET3751包機貨運航班抵達埃塞俄比亞首都亞的斯亞貝巴國際機場。飛機上滿載來自中國捐助的口罩、試劑盒、防護服和防護面罩等防疫物資。

（綜合報道）