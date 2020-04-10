【人事變動】原兵團書記孫金龍出任生態環境部黨組書記

連日來，中共人事持續調整。新疆生產建設兵團黨委書記孫金龍日前被任命為中國生態環境部黨組書記。而前生態環境部長李幹傑，則空降山東任省委副書記。

4月9日，生態環境部官網更新顯示，孫金龍已出任生態環境部黨組書記。外界認為，他接替李幹傑的遺缺。

孫金龍已出任生態環境部黨組書記。（網絡圖片）

資料顯示，58歲的孫金龍，湖北鍾祥人，33歲時就進入李克強執掌的共青團中央，任青工部長、書記處書記，後又成為周強副手。39歲任副部級的團中央常務書記，2003年空降安徽，先後任職政法委書記、省委副書記。

2016年2月，孫金龍任新疆維吾爾自治區黨委副書記，新疆生產建設兵團黨委書記、政委、中國新建集團公司董事長（正部長級）。

環境部長李幹傑任山東省委副書記。（網絡圖片）

有分析認為，按慣例，孫金龍應該會在稍後中國人大常委會開會時正式出任生態環境部長一職，填補李幹傑的空缺。

不過，也有傳言指生態環境部可能會分設黨政「雙頭馬車」，而新部長則可能是現任生態環境部副部長黃潤秋。

外界有分析稱，黃潤秋可能將出任生態環境部部長。（微博 ）

黃潤秋曾任成都理工大學副校長，同時也是九三學社中央副主席，目前是生態環境部排名第一的副部長。若傳言成真，他就是目前中國國務院中唯一的非中共籍部長。

據瞭解，現在中國國務院中，僅外交部、交通運輸部、應急管理部設黨政「雙頭馬車」。