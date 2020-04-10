【新冠肺炎】湖北20萬人將返深　深圳：抵深14天內除返工不得外出

內地新冠肺炎疫情逐步緩解，湖北武漢日前也已經正式「解封」，大量當地人士已經前往珠三角，而僅深圳一地，就有超過20萬的湖北待返人員。 為防止可能發生的疫情擴散，深圳方面日前指，將採取四大措施加強管理。

據深圳市新冠肺炎疫情防控指揮部公佈資料顯示，從3月中旬起，深圳市對56萬名持湖北健康綠碼來深人員進行了拉網式排查，截止目前發現8例無症狀感染者。

據統計，目前深圳市尚有超過20萬的湖北待返人員，其中有可能存在無症狀感染者，也不排除一定程度的傳播風險。

4月8日，武漢解除離漢離鄂通道管控措施，深圳航空、南方航空、東方航空等恢復深圳—武漢空中航線。圖為三位乘客乘坐東方航空MU2477飛抵深圳寶安國際機場。（中新社）

根據省新冠肺炎疫情防控指揮部辦公室的統一部署，深圳市將採取4項措施加強武漢入深人員的健康管理。

一，提前開展健康申報溫馨提醒，包括：給深圳人員打一次電話，詢問本人及家人近期健康狀況、有無確診或疑似病例密切接觸史；要求其在鄂進行一次核酸檢測，抵深時提供檢測報告；要求其通過粵省事微信平台或「ｉ深圳」自主申報平台申報一次健康狀況等。

二，落實社區「三位一體」管控機制，包括：在武漢人員返回社區當日發放一份健康告知書，重點提醒其抵深後14天內除上下班外不得外出，不得組織、參與聚餐、聚會等活動；開展一次健康狀況問詢，詢問其是否出現發熱、乾咳、氣促等呼吸道症狀；一律驗證其湖北健康碼，並指導其在粵省事微信平台或「ｉ深圳」自主申報平臺申報健康狀況;對未能提供核酸檢測報告者，當天安排到醫療機構進行一次核酸檢測等。

三，壓實用人單位員工健康管理主體責任，具體包括：要求各用人單位做好本單位武漢返崗上崗員工的健康管理工作，在員工返崗上崗前提醒其做好個人健康申報及核酸檢測；對於能提供7天內核酸檢測報告的，也建議用人單位組織其在抵深7天后再進行一次檢測等。

四，加大發熱人員排查力度。具體內容包括：普通門急診和新入院患者中發現有14天內湖北入深人員的，要對其進行隔離排查並開展核酸檢測；各藥店嚴格執行購買退燒、止咳藥品人員實名登記、測溫和報告制度，發現14天內湖北入深人員要向所在社區進行重點報告。