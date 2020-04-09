【新冠肺炎】滯留福岡機場受日警察照顧　廣東遊客郵寄口罩表感謝

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續在全球蔓延，據日媒報道，日本福岡機場警察崗樓的兩名警官，3月下旬收到一個來自中國廣東省的郵包，裏面裝着45個口罩，以及數封以中文及日文撰寫的感謝信。 報道指出，原來寄件者是今年1月底受疫情影響而暫時滯留福岡機場的幾名中國遊客，他們當時受到這兩名警察幫助，尋找旅宿和回國航班，最終順利返回廣東。這些遊客回國後四處收集口罩，並寫下感謝信寄給兩名警察，希望藉此表達謝意。

據報道，來自中國廣東省的3名30多歲女性和8歲男孩一行4人在1月31日結束約1周的旅行，原計劃從福岡機場搭乘前往馬尼拉的航班，再經由香港回國。但由於訂票的航空公司以防疫對策為由拒絕中國人登機，導致4人無法回國。

兩名警察收到自中國寄來的口罩和感謝信。（朝日新聞報道截圖）

由於不會日文，走投無路的4人來到福岡機場國際線聯絡派出所，當時已是夜晚9時多，臨近機場關閉時間，但曾在中國留學的機場警察署警官松本貴晴，用熟練的中文詢問他們的情況。松本的同事友松修一則打電話聯繫了15間酒店，設法為他們安排當晚的住宿，但因為當天是周末，許多酒店都已滿房，最後終於找到一間民宿有空房。翌日，兩人還幫忙尋找到有空位的回國航班，使他們最終順利出境。

4人的書信中寫道，「感謝你們的溫柔細心」，並表示希望病毒早日被消滅。

中國遊客寄給松本等人的信件和口罩。（共同社）

據該警察署透露，松本等人表示「中國也處於艱難的狀況，能搜集口罩送過來，令人感動」。他們目前決定把口罩分給同僚，但也表示由於情誼太重不捨得使用，希望等到危機過去，大家能再來福岡。

（朝日新聞、共同社）