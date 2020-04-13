【新冠肺炎】中國又一新冠疫苗通過審核　將進入臨床試驗

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在全球持續蔓延，中國工程院院士、軍事科學院軍事醫學研究院研究員陳薇團隊研製的疫苗上月展開臨床實驗，開始對志願者接種。 而據《澎湃新聞》報道，4月13日，另一批由國藥集團中國生物武漢生物製品研究所有限責任公司研發的新型冠狀病毒滅活疫苗將進入臨床試驗。

報道稱，這項新型冠狀病毒（COVID-19）滅活疫苗（Vero細胞）Ⅰ/Ⅱ期臨床試驗已獲倫理委員會批准，在中國臨床試驗註冊中心正處於「通過審核」預註冊狀態，是中國第二個註冊進入臨床試驗的新型冠狀病毒疫苗。

臨床試驗註冊資料顯示，武漢生物製品研究所有限責任公司此次研發註冊題目為「新型冠狀病毒（COVID-19）滅活疫苗（Vero細胞）隨機、雙盲、安慰劑平行對照Ⅰ/Ⅱ期臨床試驗」；研究課題的正式科學名稱為：評價新型冠狀病毒滅活疫苗（Vero細胞）在6歲及以上健康人群中接種的安全性和免疫原性的隨機、雙盲安慰劑平行對照Ⅰ/Ⅱ期臨床試驗。

圖為內地首批進入臨床試驗的新冠疫苗，由中國工程院院士、軍事醫學研究院研究員陳薇團隊研發。（中國軍網）

4月8日下午，國藥集團董事長劉敬楨在國務院聯防聯控機制記者會上表示，中國生物製藥在新冠滅活疫苗研發方面，已取得重要的階段性成果，有望為奪取抗擊疫情決勝提供「殺手鐧」。

伴隨着國際疫情的嚴峻形勢，新冠病毒疫苗的研製也愈加緊迫。據中國國務院聯防聯控機制記者會此前介紹，疫情爆發後，中國選擇5條技術路線加快推進新冠病毒疫苗研發，分別是滅活疫苗、基因工程重組亞單位疫苗、腺病毒載體疫苗、減毒流感病毒載體疫苗和核酸疫苗，這5條路線覆蓋了全球正在研發的新冠病毒疫苗主要類型。

此前，陳薇團隊研製的疫苗已開展臨床試驗。（影片截圖／新京報）

按照此前世衛統計數據顯示，截至3月21日，全球共有51個候選疫苗在研發，其中有兩個已進入臨床試驗階段，分別是陳薇團隊研製的疫苗及美國生物科技公司Moderna研發的mRNA疫苗。國藥集團中國生物武漢生物製品研究所研發的滅活疫苗，或將是全球第三個進入臨床試驗階段的新冠病毒疫苗。

世衛總幹事譚德塞日前在例行記者會上表示，新冠疫苗的研製至少還需要12至18個月。美國國家過敏症和傳染病研究所所長安東尼·福奇此前也曾表示，即便疫苗的初期安全試驗進展順利，距離其大規模應用也需要一年至一年半時間。

（澎湃新聞）