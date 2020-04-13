【新冠肺炎】內地新增本土病例再現兩位數　專家：發出危險信號

國家衛生健康委員會官方網站今天（13日）發布通報稱，12日0時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例108例，其中98例為境外輸入病例，10例為本土病例（黑龍江7例，廣東3例）。 內地新增本土病例一個月以來首次達到兩位數。專家對此作出解讀。

上海新冠肺炎醫療救治專家組組長、華山醫院感染科主任張文宏表示，「這個數字，發出了危險的信號。」

張文宏稱，「11月份以後我們會面臨巨大的挑戰，我認為下一波的疫情可能就會在11月份左右到來。南美洲，還有就是非洲、東南亞都開始出現疫情的暴發，所以按照現在的數學模型來統計，在2020年的夏天，我們把這個病毒完全清除是不可能的。」

新冠肺炎疫情防控雖然取得初步成效，但不排除二次爆發的風險。（AP）

張文宏說，「冬天到來的時候，大家又開始待在家裏了，又開始聚集了。那麼在這個時候像這種病毒，在冬季的複製能力也會增加，所以這一波疫情我們是預計得到的。但是經過前面一段抗疫經驗的積累，還有特別是對於診斷技術的廣泛推廣，我相信下一波疫情原則上來講比第一波要低很多。但像非洲、南美等醫療資源不充分的國家，可能真的很難度過下一個冬季。」

他還表示，世界疫情的控制，它不是取決於美國和中國這兩個國家，也不取決於歐洲，而是取決於世界上那些最沒有能力控制疫情的這些國家，是不是控制得好。

4月11日，黑龍江省牡丹江市綏芬河市方艙醫院施工改造已完成，生活物資已進場，醫療設備也已調配到位，設置床位580張，隨時可以啟動。圖為方艙醫院外觀。（中新社）

據黑龍江省衛健委網站消息，2020年4月12日0時至24時，黑龍江省內新增確診病例7例（哈爾濱市）。截至4月12日24時，累計報告本地確診病例493例，現有確診病例11例（哈爾濱市），現有無症狀感染者7例（哈爾濱市）。

這已經是哈爾濱連續第4天出現新增本土病例。值得注意的是，4月12日新增的7例確診病例，均與此前4月9日、10日哈爾濱新增本土確診病例有關。

4月9日確診者郭某明、無症狀感染者王某苓，曾不配合流調工作，哈爾濱市公安機關已第一時間介入並開展立案調查，發現王某苓的女兒曹某可能接觸境外入哈人員所污染的環境致病，進而導致家庭成員集聚感染。

此前，4月11日新增的兩例本土確診病例，也均為4月10日已發佈確診病例陳某密切接觸者。截至目前，這個傳染鏈條已致至少14人感染。

廣州昨日本土新增3例，此前一美食店堂食致多人感染。據廣東省衛生健康委4月13日通報，4月12日0時至24時，全省無新增境外輸入確診病例。全省累計報告境外輸入確診病例183例。

新增境內確診病例3例，為廣州報告（通過主動排查發現，其中境外輸入關聯2例，湖北輸入1例）。