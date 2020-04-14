【人事變動】「特殊部隊」黨委書記孫金龍進京　履新生態環境部

4月13日，中國生態環境部官網更新領導信息顯示，新疆維吾爾自治區黨委副書記，新疆生產建設兵團黨委書記、政委孫金龍已回到北京工作，出任生態環境部黨組書記。

據生態環境部官網4月13日消息，4月9日下午，該部召開會議。中共中央組織部副部長曾一春出席會議並宣布中共關於生態環境部主要官員調整的決定。

原新疆生產建設兵團黨委書記孫金龍赴北京生態環境部任職。（微博）

孫金龍出生於1962年1月，湖北鍾祥人，本碩畢業於武漢地質學院及其北京研究生院，早年在地質系統工作，1995年調入團中央工作，先後為青工部部長、書記處書記，2001年成為團中央書記處常務書記，躋身副部級行列。2003年4月，孫金龍調任安徽省委常委、政法委書記，2005年3月接替北上河北的車俊，出任合肥市委書記。2011年9月，孫金龍出任安徽省委副書記，2013年4月轉任湖南省委副書記。2016年2月，接替到陝西任職的韓勇，出任新疆自治區黨委副書記，新疆生產建設兵團黨委書記、政委，並明確為正部長級。2017年10月，孫金龍當選十九屆中央委員。

他在合肥任職期間，曾被評價為「勤政典型」，經常在一天內去多個工程現場查看施工情況。他任職期間，合肥開展「大拆違、大招商、大接訪」，推進「大發展、大建設、大環境」，GDP從2005年的925.61億元人民幣增加到了2010年的2702.5億元，佔安徽全省的比重由17.3%提高到22%。

新疆生產建設兵團被指是「不穿軍裝、不拿軍餉、永不復員的特殊部隊」。2018年4月，孫金龍接受《人民日報》專訪。在談到兵團隊伍建設時，他說要切實做到信念過硬、政治過硬、責任過硬、能力過硬、作風過硬，鍛造出一支適應新時代要求、能打硬仗打勝仗的鐵軍。

生態環境部原黨組書記、部長李幹傑。（資料圖片）

據悉，在宣布孫金龍工作任命的同一天，中國生態環境部原黨組書記、部長李幹傑「空降」山東，任省委副書記。

4月9日，據山東衛視新聞聯播報道，山東省委常委會召開擴大會議，宣布中共中央關於山東省領導調整的決定，李幹傑任山東省委委員、常委、副書記。

早前，3月19日，時任山東省委副書記、省長龔正南下上海，接替調任湖北省委書記的應勇，出任上海市委副書記、市政府黨組書記、代市長。