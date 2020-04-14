【新冠肺炎】最後4名病人轉院治療　雷神山患者「清零」明日關閉

從2月8日開始收治轉院病人至今，武漢雷神山醫院運轉67天以來共收治了逾2千名新冠肺炎患者。 周二（14日），雷神山醫院最後4名ICU重症患者被轉至武漢大學中南醫院接受後續治療。在患者「清零」後，雷神山醫院將於周三（15日）起關閉備用。

雷神山最後4名患者轉入市內醫院治療，醫護人員在大門外揮手道別。（微博）

2個多月來，雷神山醫院累計收治患者2011人，其中重症和危重症千餘人，康復出院1900餘人。截至周一（13日），雷神山3000多名醫護人員及志願者保持「零感染」的記錄，患者病亡率則控制在2.3%左右。

據武漢中南醫院院長、雷神山醫院院長王行環介紹，轉院的4位患者新冠肺炎已經治癒，但仍有一些基礎病，「雷神山目前的使命已經完成」。

雷神山醫院工程經過十天十夜趕工完成。（新華社）

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據悉，武漢在大規模爆發疫情後，當局緊急修建雷神山、火神山醫院作爲病患隔離收治點，動員了全國3萬多名工人，並在10天左右火速完工。內地不少民眾希望能將這火神山和雷神山醫院永久保留下來，甚至可以考慮建成相關抗疫紀念館、博物館。國家衞生健康委醫政醫管局監察專員焦雅輝此前表示，雷神山醫院關閉後不會立即拆除，會在消毒之後備用，保留一段時間。

不過，兩間醫院早前爆出欠薪和扣押民工風波。其中火神山醫院被指拖欠農民工工資，而參建雷神山醫院的外省工人則稱一直在武漢滯留隔離，補助停發又無法返鄉工作。央視新聞在4月2日報道，負責火神山和雷神山建設項目的中建三局表示，當時滯留在湖北的外省建築工人有479人，集團自3月底起已陸續送他們返鄉。

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（綜合報道）