【新冠肺炎】雷神山外省工人稱遭扣留　官方日前通報省內工友返鄉

新型冠狀病毒肺炎疫情在湖北武漢爆發期間，當地為舒緩市內醫院收治病人的壓力，聚集數百名工人連夜搶建火神山和雷神山醫院。內地疫情轉趨緩和之際，上周有傳參建工人抗議，控訴在武漢隔離14天後仍無法返家，政府又切斷他們的隔離補助，生活陷入困境。 武漢市城鄉建設局則於周日（22日）通報，湖北省內的參建工人已開始返鄉，省外的參建工人將統一部署安排陸續返鄉，並稱會繼續提供食宿等生活保障。 不過，有自稱是雷神山建設工人的網民近日在微博爆料稱，仍留守當地的一批外省工人已被隔離超過一個月，卻依然被當局「扣留」在武漢，且沒有得到任何補貼。

2月4日，在武漢雷神山醫院建設工地，來自中建三局的建設工人在施工。

內媒《財經》指出，截至3月14日，參建工人已經隔離滿14天。但他們既未接到可以返鄉的通知，也不能離開隔離點。惟隔離結束後將面臨失去收入的困境，他們隔離期內可獲補助約5000元（人民幣，下同）/人，但隔離期滿後補助不再發放；同時他們也不被視作「滯留人員」，享受不到300元/天的特別補助。

後來有報道稱， 377名工人上周二（17日）在武漢市洪山區的一座活動板房隔離點集體抗議。工人反映，隔離期滿，武漢當局既不讓他們離開（「封城」未結束），也不給經濟補助，讓他們陷入進退兩難的困境。其中一名張姓工人更透露，工友已至少有9人確診新冠肺炎，疑似患者也不少，損失太大，而且滯留武漢無法工作，生計已難以為繼。

及至上周五（20日），武漢市城鄉建設局通報，火神山和雷神山醫院滯留武漢的參建工人將陸續返鄉返崗。兩日後（22日），該局再通報稱工友開始返鄉，其中來自隨州、襄陽、荊門等地的參建工人已離漢返鄉，省內其它地區參建工人於周一（23日）成行。通報又指出，省外參建工人將根據防疫工作的統一部署安排陸續返鄉，返鄉前將由參建單位繼續提供食宿等生活保障。

自稱是雷神山參建工人的微博用戶「用戶5963934469」爆料稱，他和來自外地的工友被當局「扣押」。（微博）

不過，自周一開始，一名自稱是雷神山醫院建設工人的微博用戶「用戶5963934469」爆料稱，他和來自外地的工友被當局「扣押」，「武漢本地人已經可以自由的回家，而我們外地人被他們扣押了，因為出不了武漢，出不了湖北省，外地省市沒人敢接受在雷神山幹過活的人，都在排斥我們，因為他們也害怕，中建三局擔負不起這個責任，一旦有一例，可能疫情又會重新爆發，國家再次陷入僵局。」

「用戶5963934469」又透露，「本來說滿了14天（隔離）可以走，後面不能走繼續發放補助，可是現在卻沒有了，把我們當難民對待，也不給錢，幾百名工人和他們鬧了好多次，前天打起架了，警察把工人帶走了好幾個，而且還關了起來，每天爭吵不亂，天天都有矛盾，動不動就讓警察來壓制我們，我們工人冒死建設雷神山工資被剝削，層層吃我們的錢，到手來已經沒有了，現在還這樣對待我們，我們怎麼辦，冤屈誰來管，打架鬧事已經成了家常便飯。」

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據悉，這名用戶還上傳了一段15秒左右的影片，疑似是工友和警察在雷神山醫院對峙和發生爭執的場面，但未交代影片的拍攝日期。該用戶還稱希望好心人士能幫忙轉發此事。

截至周二（24日），其中一則微博貼文得到了近5萬5千個轉發和逾5600個評論。有網民在留言區@央視新聞的微博帳號，請求查證事件真偽，並指「不能讓他們寒心呀」，該留言得到了約6800個讚好。另外也有網民稱，需要等待官方後續的處理。

據悉，湖北省政府周二宣布，武漢市將於下月8日零時起「解封」，解除離開武漢的通道管控措施，有序恢復對外交通，而武漢市以外地區則在周三（25日）零時起，解除離開湖北省的通道管控，人員可憑湖北健康碼「綠碼」安全有序流動。

（綜合報道）