李先念之女李小林卸任中國對外友協會長

日前，中國人民對外友好協會會長、黨組書記、中國前國家主席李先念之女李小林宣布正式退休。

據中國人民對外友好協會網站4月13日消息，4月9日，中國人民對外友好協會全國理事會常務理事會召開會議。會議決定，林松添（中國前駐南非大使）接替李小林擔任中國人民對外友好協會全國理事會常務理事、會長。

2015年5月12日，李小林（中）在休斯敦參加第六屆中美關係研討會。（新華社）

同時，中國人民對外友協網站還公布了「李小林同志致友好人士、友好組織的一封信」。李小林在信中稱「自己將愉快地結束在友協45年的工作生涯，開啟人生的新一段體驗——享受輕鬆愜意的退休生活。」

資料顯示，李小林出生於1953年10月，湖北紅安人，她是中國前國家主席李先念的女兒。自1975年起，李小林就在中國人民對外友好協會任職。

中國人民對外友協是1954年5月3日由十個全國性的社會團體聯合發起成立，是中國從事民間外交事業的全國性人民團體。

自今年1月新冠肺炎疫情發生以來，中國人民對外友協聯合海內外組織向湖北捐贈物資、向國外需要幫助的國家伸出援手。

此前3月29日，湖北省長王曉東還曾致信李小林，對其與友協協助湖北省抗擊疫情表示感謝。