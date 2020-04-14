【新冠肺炎】連花清瘟獲批用作治療藥物　可用於輕型普通型患者

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，國家衛健委高級別專家組組長鍾南山及其團隊早前發表研究，指中成藥「連花清瘟」，能顯着抑制新型冠狀病毒在細胞中的複製，影響病毒形態，發揮抗炎作用。 總部位於河北石家莊的以嶺藥業是全國現時唯一獲批生產連花清瘟的藥廠，其在周二（14日）發公告，稱連花清瘟膠囊（顆粒）新增適應症申請獲得批准，可用作新型冠狀病毒肺炎的治療藥物。

連花清瘟獲批成為用作新型冠狀病毒肺炎的治療藥物。（微博）

總部位於河北石家莊的以嶺藥業是全國現時唯一獲批生產連花清瘟的藥廠。（中新社）

公告指，根據《中華人民共和國藥品管理法》有關規定以及疫情救治臨床實踐，連花清瘟處方藥物的說明書中，「功能主治」獲批准增加「在新型冠狀病毒性肺炎的常規治療中，可用於輕型、普通型引起的發熱、咳嗽、乏力」的表述。「用法用量」一項亦增加「新型冠狀病毒肺炎輕型、普通型療程7-10天」的表述。

據了解，獲批的連花清瘟共涉及兩種規格，均為醫生處方藥物，分別是每個裝0.35g的膠囊版及每包裝6g的顆粒版。根據以嶺藥業的公開資料，除了在中國內地外，香港、澳門都有連花清瘟發售，至於海外則只有在巴西、印尼、加拿大、莫桑比克、羅馬尼亞及泰國有獲得上市批文。至於全球疫情最嚴重的美國，連花清瘟已在美國食品及藥物管理局展開第二期的臨床研究試驗，結束後就會進行第三期的臨床工作。

值得一提是，此前中國大使館向世界各地的中國留學生派發「健康包」，當中除了口罩、消毒濕紙巾等防疫用品外，亦都會有兩盒連花清瘟。

（綜合報道）