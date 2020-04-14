【人事變動】武漢官場大規模調整　李強出任副市長

撰文：蘇子牧
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武漢解封不到一週，官場迎來大換血，據《長江日報》報道，4月14日上午，武漢市第十四屆人大常委會第二十九次會議表決通過人事任免事項，任命李強為武漢市人民政府副市長；免去陳勁超的武漢市人民政府秘書長職務(因工作變動)；任命張忠軍為武漢市人民政府秘書長，
資料顯示，李強，河南上蔡人，1962年3月生，經濟學博士學位，1983年8月參加工作。
李強曾任江漢大學黨委副書記、校長。（網絡圖片）
李強曾任湖北省委辦公廳經濟處副處長，應城市副市長（掛職），武漢市委政策研究室副主任，武漢市委宣傳部副部長，武漢市江漢區委副書記、代區長、區長，武漢市江漢區委書記、江漢大學校長、黨委副書記，江漢大學黨委副書記、校長。
2019年12月，李強擬提名為武漢市政府副市長人選。
自新冠肺炎疫情2019年底在湖北武漢爆發後，湖北及武漢官場備受外界關注。
此前2月13日上午，中國官方突然宣布上海市長應勇接替蔣超良擔任湖北省委書記，濟南市委書記王忠林接替馬國強擔任武漢市委書記。而在此前，湖北省衛健委系統有多人被免職，衛健委副主任王賀勝「空降」任職湖北省委常委，併兼任湖北省衛健委書記和主任。
湖北省長王曉東、武漢市長周先旺職務則沒有變動。