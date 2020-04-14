海關總署：一季度自美進口農產品增1.1倍　對美出口下降23.6%

中國海關總署新聞發言人、統計分析司司長李魁文今天（14日）在國務院新聞辦公室記者會上，介紹2020年一季度進出口情況時表示，大豆、豬肉、棉花等商品自美進口增長迅速，一季度自美進口農產品增長1.1倍；但對美出口受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情等因素影響而下降。

李魁文表示，隨着中美第一階段經貿協議的逐步落地，雙邊經貿出現了一些積極因素，尤其是近期部份商品自美進口出現了良好的增長勢頭；但同時由於受到疫情和今年春節假期延長等因素的影響，一季度對美出口下降。

受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，中國一季度對美出口下降。（資料圖片）

據中國海關統計，今年一季度中美貿易總值6680.1億元，按年下降18.3%；其中，對美出口4765.5億元，下降23.6%；自美進口1914.6億元，下降1.3%。

在出口方面，一季度中國對美國出口機電產品2925.7億元，下降24.1%，佔同期對美出口總值的61.6%；其中，出口手機361.7億元，下降10.3%；出口自動數據處理設備及其零部件516.3億元，下降31.2%。同期，出口勞動密集型產品1057.7億元，下降26.1%；出口醫藥材及藥品52.5億元，增長6.3%。

進口方面，一季度自美進口農產品355.6億元，增長1.1倍。其中，進口大豆781.4萬噸，增加2.1倍，價值218.8億元，增長2.1倍；進口豬肉16.8萬噸，增加6.4倍，價值30.4億元，增長16倍；進口棉花12.4萬噸，增加43.5%，價值15.9億元，增長17%。

（中國海關總署）