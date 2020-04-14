【新冠肺炎】談及新冠肺炎有效藥　鍾南山：目前有兩個

針對目前治療新冠肺炎比較有效的藥物進展，中國工程院院士鍾南山透露，目前來看有兩個。

4月14日，騰訊醫典聯合「南山呼吸」，邀請鍾南山解答新冠肺炎疫情相關問題。針對目前藥物研究有何進展的問題，鍾南山表示，相當大的進展在醫學權威《新英倫醫學雜誌》發表的一篇很多個國家聯合做的研究，在疫情開始階段，美國吉利德公司研發的瑞德西韋，當時認為瑞德西韋有效，但做得不夠。

吉利德科技公司的瑞德西韋被視為有望抗疫的藥物，圖為該公司3月在生產基地研製瑞德西韋。（AP）

鍾南山指出，在《新英倫醫學雜誌》發表的最新報告中，研究了53個重症病人，發現瑞德西韋的有效率能夠達到68%，也就是說重症病人原來病死率差不多是50%，用了藥以後可以降到18%，那是相當大的成績，這是比較有效的。

另外，鍾南山表示，中國做了不少嘗試，目前對氯喹做了一些研究，發現氯喹的確對新冠病毒肺炎是有效的，平均病毒轉陰的時間是4天，對照組是8、9天，這個症狀改善是非常肯定的，我們很快就要發表，這也是很有效的辦法。到目前為止，真正作為藥物來說，這兩個看起來比較肯定。

據悉，新英倫醫學雜誌》4月11日發布一項瑞德西韋治療重症新冠肺炎患者的試驗結果顯示，使用瑞德西韋後，53名重症和危重症COVID-19患者中，68%的患者症狀得到緩解，死亡率為13%。

上述53名患者來自美國、加拿大、歐洲和日本，無中國患者。這是首個針對瑞德西韋抗新冠病毒效果的研究成果，不過，該研究在同情用藥情況下展開，因此並無對照組，不能評價瑞德西韋與患者症狀改善的直接關係。

新冠肺炎疫情蔓延，針對性藥物的研製進展備受外界關注。（新華社）

不過，據內媒財新網消息，上海市公共衛生臨床中心感染與免疫科主任醫師沈銀忠介紹，「這是目前為數不多的關於瑞德西韋治療COVID-19的臨床研究結果，儘管不是前瞻性隨機對照研究，但是本研究觀察了在『同情使用』的背景下接受瑞德西韋治療的重症患者的治療結局，初步結果顯示瑞德西韋在改善重症患者病情以及降低其病死率方面有一定作用。」

目前，共有1800多名患者通過同情用藥方式接受瑞德西韋治療，而擴大可及方案中，美國醫院站點已經啟動，歐洲藥品管理局（EMA）也已經向歐盟成員國提供了實施瑞德西韋擴大可及方案的建議。

而在中國方面，此前，鍾南山院士向歐洲專家展示了他團隊早前製作的一份報告。報告顯示，使用氯喹後，在10天到14天的潛伏期內，帶有新冠病毒RNA的疑似病人轉陰的比例很高。並講解道，在對比治療數據中，使用氯喹的組RNA轉陰的比例是91.4%、95.9%，而對照組是57.4%。

連花清瘟獲批成為用作新型冠狀病毒肺炎的治療藥物。（微博）

此外，鍾南山當時還介紹了關於中藥治療新冠肺炎的成效。他說，一些中成藥在抗疫過程中證明是有效的，比如連花清瘟。研究小組對284名病人進行了連花清瘟的治療，康復率達到了91.5%，症狀的消失也相對更快。而且使用了連花清瘟之後，輕症轉重症或者危重症的比例也明顯降低。

日前，中國國家藥局批准連花清瘟膠囊和連花清瘟顆粒新增適應症的申請。此次申請中，連花清瘟膠囊與顆粒獲批增加「在冠病的常規治療中，可用於輕型、普通型引起的發熱、咳嗽、乏力。