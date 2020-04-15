內地網文稱哈薩克「渴望回歸中國」 　哈國政府召中國大使抗議

內地近日網上流傳一篇題為〈哈薩克斯坦為何渴望回歸中國〉，當中稱哈薩克（哈薩克斯坦，Kazakhstan）在歷史上曾屬於中國，又稱當地有居民一心想「回到中國」。哈薩克政府為此召見中國駐哈薩克大使張霄表示抗議，稱這篇文章不符合「哈中戰略伙伴」精神。

中國駐哈薩克大使張霄。（資料圖片）

〈哈薩克斯坦為何渴望回歸中國〉一文出自微信自媒體，並在「搜狐」等網上平台刊登。文章稱，哈薩克在歷史上曾經屬於中國疆域的一部分，自古以來跟中國的淵源就非常深。雖然該國認為中國多次侵略過它們，「但對此，它們好像並無太多怨言。到了清朝，哈薩克斯坦屬於藩國，當時哈薩克斯坦已經分裂成三個汗國，有兩個在清廷的控制下。」

文章稱，19世紀鴉片戰爭後，清帝國的精華力量都被榨乾了，「鴉片毀了大清，閉關自守毀了大清，俄國趁機強佔清帝國的土地，所以哈薩克斯坦才會歸了俄國。」

這篇文章的原始連結已經失效，但已被許多微信公眾號轉載。（網上圖片）

文章寫道，哈薩克的人認為，他們混合了部分漢人血統，有一部分人是躲避中國戰亂移民過來的，「成吉思汗驅趕一部分漢人來到哈薩克斯坦境內，進行了民族融合。當然，這只是哈薩克斯坦的一種猜測......在哈薩克斯坦的一個小鎮上，村民們堅持說自己是李白的後裔，還有一部分人說自己是漢族後裔，躲避戰亂來到這個地方，與當地人民融合，但他們一心想回到中國。」

文章又形容，中國對哈薩克的援助很大，投資超過230億美元。在鋼鐵等重要領域，很多大型項目建設，都對哈薩克提供援助，還在哈薩克大力投資。

哈薩克外交部召見中國大使表達不滿。（哈通社網站）

哈薩克：文章內容不符兩國的多邊戰略伙伴關係精神

針對〈哈薩克斯坦為何渴望回歸中國〉一文，哈薩克外交部14日召見中國駐哈薩克大使張霄，表達對這篇文章的不滿，指文章內容與哈中兩國的多邊戰略伙伴關係精神不符。除此之外，哈薩克駐中國大使館就事件向中國外交部發送外交照會，表示不同意文章內容。

哈薩克外交部稱，雙方在會面中同意，兩國將在大眾媒體與資訊發布上密切合作。