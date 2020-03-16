【新冠肺炎】美政客稱「中國病毒」　中國駐哈薩克斯坦大使回擊

新冠肺炎疫情持續下，針對美國部分高官、議員多次將新冠肺炎污名化為「中國病毒」後，又一中國外交官在國外社交媒體上發出回擊。

3月14日，中國駐哈薩克斯坦大使張霄在臉書（Facebook）上用俄語發文指責美國白白浪費了中方用生命為世界贏來的寶貴時間。他還質疑美國的疫情數據，喊話美國政府要公開透明，不要將病毒政治化。

張霄大使臉書貼文，指責美國白白浪費了中方用生命為世界贏來的寶貴時間。（網上圖片）

他喊話美國政府稱，「新冠肺炎疫情初期你們在幹什麼？仍醉心於地緣政治遊戲和誹謗中國。你們浪費了中國用生命為世界所有國家，包括你們在內，贏得的寶貴時間。」

美國約翰斯·霍普金斯大學（The Johns Hopkins University）發佈的實時統計數據顯示，截至美東時間15日下午，美國已至少有新冠肺炎確診病例3244例，其中包括死亡病例62例。為應對疫情，美國總統特朗普（Donald Trump）已宣布美國全國進入緊急狀態，部分州份已實施局部限制。

對於美國日趨嚴峻的疫情，張霄稱，「貴國缺乏口罩、手套、測試試劑和設備物資，甚至股市崩盤，這也是中國的錯嗎？現在是時候給貴國選民和國際社會一個交代了，你們到底隱瞞了什麼？」

此前，美國疾控中心（CDC）主任雷德菲爾德（Robert Redfield）承認部分可能死於流感的美國公民實際死於新冠肺炎引發關注。

中國外交部發言人趙立堅3月12日晚在推特上（Twitter）指出，「可能是美軍把疫情帶到了武漢」，美國對此應做到透明並公開數據，而如今「美國欠我們一個解釋」。

據悉，在2020年1月下旬有一則關於「美國軍人在武漢軍運會舉行期間散播病毒」的傳言在中國社交媒體上廣泛流傳並引發一定關注，其中有一篇題為《為什麼武漢這場瘟疫，必須得靠解放軍？》的網絡文章作者將「美國參賽選手住處與華南海鮮城距離較近」、「美國參賽選手在比賽中表現較差」以及「病毒首次感染人類時間正值軍運會結束」等信息視為「美國向中國傳播病毒」的證據。

另有消息稱，世界第七屆軍人運動會，2019年10月18日至10月27日在中國湖北省武漢市舉行。與香港《南華早報》引述中國記錄在冊的病例確診日期2019年11月17日相比，相差約一個潛伏期。

針對「病毒起源」的爭論，中國外交部發言人耿爽在3月13日召開的外交部例行記者會上回應稱，「最近一段時間有一些關於新冠病毒源頭的討論。個別美國政府高官和國會議員藉此發表種種不實和不負責任的言論，抹黑攻擊中國，我們對此堅決反對。」

耿爽強調，事實上，國際社會包括美國國內，對病毒源頭問題有不同看法。中方始終認為，這是一個科學問題，需要聽取科學和專業的意見。