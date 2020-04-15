【新冠肺炎】在武漢奮戰81天　最後一批援鄂醫療隊撤離

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）之前的重災區武漢，如今疫情得到控制。據內媒《澎湃新聞》報道，北京協和醫院國家援鄂醫療隊的186人今天（15日）中午將撤離，他們在武漢奮戰81天，是湖北省、武漢市最後一批離鄂離漢醫療隊。

1月26日（農曆大年初二），北京協和醫院援鄂國家醫療隊第一批隊員出征抵達武漢，2月初，隨着疫情愈發嚴峻，北京協和醫院186名隊員陸續馳援，在華中科技大學同濟醫院中法新城院區接管C棟9樓ICU西區重症病房。4月12日下午，該病區清空，運行69天共收治109名危重症患者。

同濟醫院中法新城院區1月25日確定為武漢市新冠肺炎重症和危重症救治定點醫院，是最早收治危重症患者的醫院之一，也是堅持救治到最後的定點醫院之一。兩個多月來累計收治重症患者1916人，出院1585人，院區開放床位數、收治患者人數、使用有創通氣治療人數、人工心肺（ECMO）治療人數等均居武漢定點醫院前列。

公開報道顯示，針對此次疫情，國家衛生健康委員會委屬委管醫院、各省份和解放軍共調集42600多名優秀醫務工作者，組成了340多支醫療隊，攜帶設備和物資馳援湖北。其中重症醫學感染、呼吸、循環和麻醉專業人員有15000多名，有10個省份派出本省2成重症專業人員。

（澎湃新聞）